Солнечная погода без осадков ждет жителей Алтайского края на этих выходных. В ночь на субботу температура ожидается в диапазоне +7…+12 градусов, по северу +4…+6. Днем столбики термометров по краю покажут отметки +21…+26.
Уже в ночь на воскресенье потеплеет до +10…+15, днем до +23…+28.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, каждый день температура воздуха будет нарастать на 2-3 градуса. Спад жары произойдет в среду.
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