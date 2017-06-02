Один из самых больших православных праздников — Троица — ежегодно отмечается в разные числа. Но всегда на пятидесятый день после Пасхи. Именно поэтому этот день имеет второе название — Пятидесятница. В 2017 году Троица выпадает на 4 июня.
Стоит отметить, что Троицей заканчивается весенний цикл христианских праздников. После нее наступает пост. Поэтому накануне поста православные отмечают праздник Троицы с размахом, народными гуляниями. Также в праздник Троицы чествуют возродившуюся природу.
В этот день в храмах проходят службы. Их украшают березовыми ветками и цветами. Накануне Троицы верующие также наводят порядок в своих домах и тоже украшают их цветами, ветками березы и молодой травой.
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