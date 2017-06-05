Православные христиане 5 июня празднуют второй день Троицы – Духов день. Что это за праздник, что нельзя делать в этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Троица и Духов день рассматриваются православной церковью как единый праздник Пятидесятницы – сошествия Духа Святого на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Христова.
После Воскресения Господня его ученики жили в ожидании праздника. 40 дней Господь являлся им по одному и когда они собирались вместе. На глазах учеников он поднялся над землей, дав надежду, что в последний день мира он вернется. Прощаясь, Господь обещал послать им утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца.
На десятый день после вознесения Иисуса Христа, когда ученики и Дева Мария были в Сионской горнице, они услышали сильный шум. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня, который был одной природы с благодатным огнем. Он светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и потухли.
После этого все, кто был в горнице, ощутили необыкновенную силу, действующую в них. На апостолов сошел Святой Дух. Они заговорили на языках, которыми раньше не владели. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.
День Святого Духа в 2017 году выпадает на 5 июня. Ежегодно этот праздник отмечают на следующий день после Троицы, и всегда он приходится на понедельник, на 51-й день после Пасхи.
Праздник православные также именуют Духов день. Сохранились и другие его названия: Именины Земли, Земля-именинница, Провожание русалок, Иван-да-Марья, Русальница.
Согласно поверью, вечером на Троицу с небес сходит Святой Дух, который освящает и благословляет землю и все, что на ней растет. В храмах в этот день проходят службы в честь Пресвятого и Животворящего Духа, который наполняет душу добротой, любовью, радостью, верой и терпением.
В День Святого Духа верующие посещают церковь, чтобы помолиться за умерших родственников и знакомых. После храма посещают кладбище, чтобы украсить ветками березы могилы. Там также устраивали трапезу. А вечером вся семья собиралась за столом.
Считается, что в Духов день нельзя тревожить землю и выполнять работы в саду и огороде. Не рекомендуется копать землю, сажать растения, полоть грядки, выполнять любые работы, нарушающие целостность земного покрова. С давних времен сохранилось поверье, что это может навредить будущему урожаю. Также в этот день нельзя шить, красить, стирать, делать уборку. Не стоит в этот день заготавливать березовые веники.
Но в этот день рекомендуется собирать целебные травы. Согласно поверьям, они наполнены в Духов день особой силой и способны также вылечить, как травы, собранные на Троицу. Травы освящали в церкви и хранили целый год.
Комментарии
А я хотел сегодня после обеда сладок полить, да траву во дворе обкосить. Вчера - не вариант было, и сегодня вот... Старожилы, подскажите, что изперечисленного выше можно делать сегодня?
Что нельзя делать в День Святого духа?
Где написано?
Что нельзя вот же написано:
Считается, что в Духов день нельзя тревожить землю и выполнять работы в саду и огороде. Не рекомендуется копать землю, сажать растения, полоть грядки, выполнять любые работы, нарушающие целостность земного покрова. С давних времен сохранилось поверье, что это может навредить будущему урожаю. Также в этот день нельзя шить, красить, стирать, делать уборку. Не стоит в этот день заготавливать березовые веники.