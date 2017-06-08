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Лето уверенно вступает в свои права. Часть пляжей в Барнауле уже открылись и ждут своих первых посетителей. Если вы не трудились всю зиму и весну, приводя свое тело в порядок, у вас все равно еще есть время, чтобы наверстать упущенное. О том, как это сделать, читайте в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
Нужно ли морить себя голодом?
Нет. Диетологи много говорили о том, что жесткая диета (зернышко на завтрак и два на обед) — это большой стресс для организма. Можно морить себя голодом неделю, сбросить пять килограммов, а потом набрать в два раза больше после окончания диеты. Другое дело — сбалансированное правильное питание, от которого зависит львиная доля успеха в похудении.
Что нужно есть?
Начнем сразу бить по больному. Необходимо в первую очередь отказаться от печенек, шоколадок и т.д. Добавьте в свой рацион лучше фрукты. Благодаря этому вам легче будет отказаться от сладостей. Помните, что фрукты нужно есть не позднее 16.00.
Принцип питания: 90% должна составлять правильная еда, а на остальные 10% можно побаловать себя. Необходимо помнить, что плохое действие на фигуру оказывает сахар. На завтрак и ужин съедайте что-то легкое, на обед устраивайте полноценный прием пищи.
Нужно ли питаться раздельно?
Да, для достижения лучшего эффекта продукты необходимо разделять. Например, не нужно есть мясо с картошкой. Лучшим гарниром для мяса являются овощи.
Также нужно помнить, что главный враг вашей роскошной фигуры — это не углеводы, как все мы привыкли думать. Специалисты уверяют, что в первую очередь наши килограммы прибавляются из-за большого потребления жира. Иногда за один день мы съедаем столько жира, сколько разрешено за 3-4 дня. Мы сами не замечаем, как это происходит.
Как посчитать свою норму потребления жира?
Посчитать норму потребления жира в день очень просто. Если ваш вес 60 кг, то в день вы должны съедать не больше 60 г жира. Если вы все-таки весите 60 кг, а хотите весить 50 кг, то нужно съедать 50 г жира в день. Сложнее вопрос, как его подсчитать в еде. Вообще для достижения лучшего эффекта программу питания должен составлять профессиональный тренер. Эта программа будет разработана исключительно для вас с учетом вашей индивидуальности. Жители Барнаула оценят профессионализм тренеров фитнес-центра "Идеал-спорт"
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В спортзал идти нужно?
Обязательно. Как ни крути, одной диетой пресс не накачаешь. Если вы не большой любитель спорта, то вам помогут даже самые простые упражнения.
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Сколько раз в неделю нужно заниматься спортом?
Все зависит от характера тренировок. Если это кардиотренировки, то им нужно уделять внимание не больше трех раз в неделю. Если вы занимаетесь только силовыми нагрузками, то в спортзал нужно приходить 3-4 раза в неделю. Обратите внимание, что в течение недели нужно менять группу мышц, которые тренируешь. На тренировки стретчинга можно ходить хоть пять раз в неделю. Но следует помнить, что дни отдыха себе также необходимо устраивать.
Адрес фитнес-клуба "Идеал-спорт": город Барнаул, улица Сухэ-Батора, 37, улица Юрина, 190 "в".
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