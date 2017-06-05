Выпускные в детских садах отгремели в конце мая. А занятия в школе начнутся только в сентябре. Но далеко не у всех есть возможность взять отпуск на все лето или отвезти ребенка к бабушке. В связи с этим становятся актуальными вопросы, можно ли продолжать водить ребенка в садик во время летних каникул и что делать, если заведующая вам отказывает. Об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Как пояснили порталу Amic.ru в министерстве образования и науки Алтайского края, все взаимоотношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями регулируются типовым договором. Срок действия этого документа прописывается в самом договоре. Если в вашем варианте договора соответствующая графа не заполнена, выпускник вправе летом посещать детсад.
Если договор действует до 31 мая, значит, он истек. Но если родители нуждаются в посещении детского сада, можно заключить к нему допсоглашение. Соответственно, продлится дата посещения, и в этом случае ребенок сможет на законных основаниях ходить в дошкольное учреждение все лето, за исключением периода, когда садик будет закрыт на ремонт. Необходимо также внести плату за питание.
Эти вопросы решаются в индивидуальном порядке с заведующей. Как отмечают в региональном министерстве образования и науки, отказать в посещении не могут.
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Если вы столкнулись с такой ситуацией, можете обратиться за помощью в районный комитет по образованию либо приемную министерства образования и науки Алтайского края. Также консультацию по этому вопросу дадут по телефонам: 298-670, 298-662.
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