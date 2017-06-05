Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с жары. В регионе будет стоять спокойная и малооблачная погода без осадков. И до среды температура воздуха будет нарастать в день на 2-3 градуса.
В ночь на вторник и среду столбики термометров покажут +11…+16 градусов, местами в восточных и предгорных районах +6...+11. Днем 5 июня ожидается +26…+31 градус.
Характер погоды начнет меняться днем в среду. На большей части территории пройдут дожди, грозы. Местами в предгорных районах синоптики прогнозируют сильный дождь, возможен град. Ветер усилится днем до 17 метров в секунду, в южных и восточных районах порывы будут достигать 19-24 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут отметки +23…+28.
Осадки и порывистый ветер сохранятся и в четверг. По информации Алтайского гидрометеоцентра, в крае пройдут дожди с грозами. В предгорьях вероятен град. Днем осадки прогнозируют лишь в отдельных районах. Если в ночь температуры сохранятся в том же диапазоне, то днем будет значительно прохладнее. Столбики термометров не поднимутся выше +19...+24 градусов.
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