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С 1 июня 2017 года в Алтайском крае действуют новые нормативы потребления холодной и горячей воды, электрической энергии на содержание общего имущества в многоквартирных домах. Рассказываем, что изменится и станут ли жители региона платить за коммуналку больше.
В управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов сообщили, что нормативы на коммунальные ресурсы на общее имущество значительно снизились относительно действующих нормативов на ОДН.
И действительно, нормативы снизились в несколько раз. Соответственно, и плата будет меньше.
Еще зимой ИА "Амител" писало о том, что с нового года расходы на общедомовое имущество в квитанциях отнесены к жилищным. Ранее это были коммунальные услуги и назывались они, как мы все помним, расходами на общедомовые нужды (ОДН).
Теперь платежи идут от жителей не напрямую ресурсоснабжающим организациям, а через счет управляющей компании. По закону УК будет платить по фактическому потреблению (сколько ресурса зашло в дом по общедомовому счетчику), а вот брать с жильцов может по нормативу. Несколько месяцев назад эксперты высказывали опасения, что от этих нововведений пострадают жители: мол, расходовать будут меньше норматива. Но с изменением норматива ситуация кардинально поменялась. Но об этом ниже.
Нормативы для домов:
- не оборудованных лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для горячего водоснабжения — 1,139 кВт*ч в месяц на квадратный метр;
- оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для горячего водоснабжения — 2,579 кВт*ч в месяц на кв. м;
- не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для горячего водоснабжения, в отопительный период — 9,657 кВт*ч в месяц на кв. м;
- не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для горячего водоснабжения, вне отопительного периода — 3,687 кВт*ч в месяц на кв. м.
А теперь пример. До 1 июня 2017 года норматив по электроэнергии в домах, не оборудованных лифтами, составлял 2,76 кВт*ч, теперь — 1,139. То есть меньше почти в два раза. То же и по домам с лифтами: было 4,99 кВт*ч, стало 2,579.
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Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением:
- для 1-5-этажных домов: и холодная, и горячая вода — 0,028 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 6-9-этажных домов: и холодная, и горячая вода — 0,023 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 10-16-этажных домов: и холодная, и горячая вода — 0,014 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для домов свыше 16 этажей: и холодная, и горячая вода — 0,007 куб. м в месяц на кв. м общей площади.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением:
- для 1-5-этажных домов: холодная вода — 0,011 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 6-9-этажных домов: холодная вода — 0,017 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 10-16-этажных домов: холодная вода — 0,009 куб. м в месяц на кв. м общей площади
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами:
- для 1-5-этажных домов: холодная вода — 0,014 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 6-9-этажных домов: холодная вода — 0,013 куб. м в месяц на кв. м общей площади
- для 10-16-этажных домов: холодная вода — 0,008 куб. м в месяц на кв. м общей площади.
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения:
- холодная вода — 0,013 куб. м в месяц на кв. м общей площади
Пример: по старым правилам в домах до трех этажей с центральным водоснабжением и водоотведением норматив на холодную воду был 0,15 кубометра на один квадрат общей площади, теперь — 0,028. В тех же домах по горячей воде норматив вырос с 0,07 куба до 0,028.
Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется как суммарная площадь общедомовых межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа).
Жители дома могут выбрать, как оплачивать услуги. Самый правильный вариант – совместно со своей управляющей компанией оценить потребление по коллективным приборам учета. И после этого решить: платить по нормативу или по факту потребления. Разумеется, выбрать лучше более дешевый вариант.
Если такое решение собственники дома не примут, то автоматически начисление будет по нормативам.
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По словам депутата Алтайского Заксобрания, члена фракции "Справедливая Россия", эксперта сферы ЖКХ Людмилы Сусловой, новые правила выгодны барнаульцам, но невыгодны управляющим компаниям.
Дело в том, что ранее в ОДН считались расходы не только на непосредственно общедомовые нужды, но и долги некоторых собственников или некорректная подача данных (например, в квартире прописан один человек и платит он только за одного, а на деле живут четыре, и все они пользуются ресурсами). Теперь управляющие компании не могут начислять жильцам плату за ОИ выше норматива.
"Глубокий анализ ситуации в Алтайском крае дает основание считать, что разница между фактическим потреблением и нормативом будет существенной", — отмечает депутат.
Она прогнозирует три возможных варианта:
- УК начнут банкротиться из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями.
- УК придется повышать тарифы на текущее содержание дома, чтобы перекрыть расходы.
- УК предложит собственникам принять решение о перераспределении сверхнормативного ОИ на всех жителей.
Решить назревающую проблему, по словам Сусловой, может повсеместное установление приборов учета и регулярная проверка качества подачи данных. Ведь если прибор учета будет в каждой квартире, то данные будут намного более корректными.
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