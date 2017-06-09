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Как изменятся тарифы на коммуналку в Алтайском крае с 1 июля?

, ИА "Амител"
Рассказываем про новые тарифы, нормативы и получение компенсации

Фото: astrobl.ru


Уже традиционное повышение тарифов на коммуналку произойдет в Алтайском крае 1 июля 2017 года. В среднем не более чем на 5,2% — таков предельный индекс, определенный властями. Например, в Барнауле электроснабжение подорожает на 3-5%, в зависимости от типа дома, отопление станет дороже на 3,1%, горячая вода – на 3-3,5%. Рассказываем подробно про все тарифы, а также про новые нормативы на свет и воду.

1
На сколько вырастут тарифы на электричество?

Городское население с газовыми плитами будет платить по тарифу 3,81 руб./кВт*час (до 1 июля — 3,70 руб./кВт*час), городское население с электроплитами – 3,05 руб./кВт*час (до 1 июля — 2,90 руб./кВт*час), сельское население – 2,99 руб./кВт*час (сейчас 2,90 руб./кВт*час).

С 1 июля не будет действовать понижающий коэффициент для владельцев гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных и других приравненных к населению потребителей, расположенных в сельской местности. Они будут платить за электричество по 3,81 руб./кВт*час.

Садоводы и дачники будут платить по 2,99 руб./кВт*час.

Читайте также: Как вырастут тарифы на электроэнергию в Алтайском крае в 2017 году?

2
На сколько вырастут тарифы на воду и тепло?

В каждом населенном пункте свои тарифы. Но по многим мы писали отдельно.

Смотрите тарифы по ссылкам:

Барнаул

По словам заместителя председателя комитета ЖКХ в Барнауле Анастасии Селищевой, новые нормативы ниже тех, что действовали в первом полугодии.

Новоалтайск
Бийск
Камень-на-Оби
Белокуриха
Рубцовск
Алейск
Заринск
Славгород и Яровое
ЗАТО Сибирский  

Тарифы по районам края можно посмотреть здесь.

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3
Как изменились нормативы на свет и воду?

С 1 июня 2017 года в Алтайском крае действуют новые нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общедомового имущества (ранее это было ОДН), а именно на электроснабжение, горячую и холодную воду.

Эти нормативы стали меньше, чем были до 1 июня. Соответственно, и плата будет меньше.

Например, в многоквартирном доме без лифта и без электроотопительных и электронагревательных установок норматив на один квадратный метр общего имущества составляет 1,139 кВт*ч. Если дом с лифтом, то 2,579 кВт*ч. До 1 июня 2017 года норматив по электроэнергии в домах, не оборудованных лифтами, составлял 2,76 кВт*ч, теперь — 1,139. То есть меньше почти в два раза. То же и по домам с лифтами: было 4,99 кВт*ч, стало 2,579.  

А теперь пример по горячей и холодной воде. Одно-пятиэтажные дома с централизованным водоснабжением и водоотведением: норматив и по холодной, и по горячей воде составит 0,028 куб. м в месяц на кв. м общей площади. Для шести-девятиэтажного дома: 0,023 куб. м в месяц на кв. м общей площади. Это тоже значительно меньший норматив, чем раньше.

По закону деньги с жителей за свет и воду на ОИ будет собирать управляющая компания. Причем она не имеет права взять больше, чем по нормативу, даже если фактическое потребление превысит норматив. При этом жители сами могут выбрать, как им платить: по нормативу или по фактическому потреблению. Но для этого надо провести собрание жильцов. По умолчанию берется по нормативу.

4
Кто имеет право на компенсацию на дорогие жилищные услуги в Барнауле?

В Барнауле некоторые граждане могут получить компенсацию на слишком высокие тарифы на отопление, холодную и горячую воду и водоотведение.

Если житель краевой столицы платит больше определенной нормы, то он может рассчитывать на денежную компенсацию из городского бюджета. Для определения тех, кто платит слишком много, городская дума устанавливает предельный размер. Компенсация равна разнице между тем, что должен заплатить гражданин, и предельным размером, но не может превышать 3,7 тысячи в месяц (для жителей Затона — не более трех тысяч рублей).

С 1 июля 2017 года этот предельный размер вырастет на 5,2%.

Предельный размер платы (с учетом НДС) составит:

  • Холодное водоснабжение – 25,14 руб./куб. м;
  • Водоотведение – 21,59 руб./куб. м;
  • Горячее водоснабжение – 144,23 руб./куб. м;
  • Отопление – 1 826,37 руб./Гкал.

Предельный размер за сбор и вывоз жидких бытовых отходов в Затоне — 47,31 руб./куб. м.

В число получателей компенсации попадают пользователи услуг (холодная вода) ООО "Нерудная партия", ОАО "Российские железные дороги", МУП "Энергетик". Горячее водоснабжение дороже для потребителей МУП "Энергетик", ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг". Компенсацию за отопление смогут получить пользователи услуги МУП "Энергетик", ООО "ТеплоСнаб", ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг", ООО "Нерудная партия".

Читайте также в сюжете: Рост тарифов ЖКХ в 2017 году

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Комментарии

9.06.2017 07:06
- гость -

Когда же у вас наконец харя треснет!?

0  0
9.06.2017 07:11
- гость -

Спасибо Пыне и педикулезу ЕР

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