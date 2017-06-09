Как изменились нормативы на свет и воду?

С 1 июня 2017 года в Алтайском крае действуют новые нормативы потребления коммунальных услуг на содержание общедомового имущества (ранее это было ОДН), а именно на электроснабжение, горячую и холодную воду.

Эти нормативы стали меньше, чем были до 1 июня. Соответственно, и плата будет меньше.

Например, в многоквартирном доме без лифта и без электроотопительных и электронагревательных установок норматив на один квадратный метр общего имущества составляет 1,139 кВт*ч. Если дом с лифтом, то 2,579 кВт*ч. До 1 июня 2017 года норматив по электроэнергии в домах, не оборудованных лифтами, составлял 2,76 кВт*ч, теперь — 1,139. То есть меньше почти в два раза. То же и по домам с лифтами: было 4,99 кВт*ч, стало 2,579.

А теперь пример по горячей и холодной воде. Одно-пятиэтажные дома с централизованным водоснабжением и водоотведением: норматив и по холодной, и по горячей воде составит 0,028 куб. м в месяц на кв. м общей площади. Для шести-девятиэтажного дома: 0,023 куб. м в месяц на кв. м общей площади. Это тоже значительно меньший норматив, чем раньше.

По закону деньги с жителей за свет и воду на ОИ будет собирать управляющая компания. Причем она не имеет права взять больше, чем по нормативу, даже если фактическое потребление превысит норматив. При этом жители сами могут выбрать, как им платить: по нормативу или по фактическому потреблению. Но для этого надо провести собрание жильцов. По умолчанию берется по нормативу.