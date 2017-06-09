Почему развелись?

На самом деле официальная причина развода неизвестна. Журналистам Дарья Дмитриева отказалась комментировать ситуацию. Новость о расставании с Радуловым бывшая спортсменка сообщила через свой аккаунт в Instagram.

"Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с богом!" — написала Дмитриева.

В комментариях Дмитриева ответила на вопрос, почему на ее странице больше нет фотографий с Радуловым.

"Нет Саши в моей жизни, нет фото".

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с разводом Радулов не стал подписывать новый контракт.