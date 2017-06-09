Российский хоккеист, нападающий сборной страны и "Монреаля" Александр Радулов официально развелся с серебряным призером Олимпиады в Лондоне по художественной гимнастике Дарьей Дмитриевой. Рассказываем, почему развелась одна из самых ярких пар в российском спорте.
На самом деле официальная причина развода неизвестна. Журналистам Дарья Дмитриева отказалась комментировать ситуацию. Новость о расставании с Радуловым бывшая спортсменка сообщила через свой аккаунт в Instagram.
"Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с богом!" — написала Дмитриева.
В комментариях Дмитриева ответила на вопрос, почему на ее странице больше нет фотографий с Радуловым.
"Нет Саши в моей жизни, нет фото".
Ранее сообщалось, что из-за ситуации с разводом Радулов не стал подписывать новый контракт.
Позже Дарья Дмитриева все-таки написала подробную историю причины расставания с Радуловым в комментариях к своему посту. По ее словам, что-то в какой-то момент пошло не так, хотя первое время отношения были отличные у пары.
"Скажу одно: инициатором развода была я. Александр — достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина… Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел… Мне нравятся люди, которые не для всех. Да и вообще, самое главное — это наш сын! Поверьте, он растет в безмерной заботе и любви", — написала спортсменка.
Дарья Дмитриева добавила, что раздела имущества не будет из-за брачного контракта.
"Конечно, очень много боли принесли друг другу… Особенно за эти полгода! Сейчас вдвоем пытаемся построить дружеские отношения и, конечно же, не забываем, что мы в первую очередь родители! Время все устранит, притупит обиды, боль, и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти. Тем временем каждый из нас начинает новую жизнь. Я вас очень прошу, не осуждайте нас, не надо искать виновного! Жизнь — очень интересная штука! Все идет своим чередом. Любви вам! Взаимопонимания! Счастья! Здоровья и много детишек! Уважайте себя и близких вам людей", — написала Дмитриева у себя на странице в Instagram.
Радулов и Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года, осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.
Дарья Дмитриева по праву считается одной из самых красивых спортсменок России. Ей 23 года, и в 2012 году она выиграла серебро на Олимпийских играх в Лондоне. Александру Радулову 30 лет, и он является одним из самых титулованных российских современных хоккеистов. Долгое время выступал за "Салават Юлаев", ЦСКА, а также в НХЛ за "Нэшвилл". Прошлый сезон провел в "Монреале".
Комментарии
молодцы, что не выносят грязное бельё на всеобщее обсуждение.
дело житейское, и касается только их.
Кто это и зачем про них новость.
Дарья Дмитриева объяснила так, что я ничего не понял. ну да ладно)
хотя нет. понял все-таки. "в связи с истечением контракта"
До хрена слов, но смысл один - гулял? Ничего другого в ее словоблудии не просматривается
9.06.2017 13:11
- гость -
ну ты то точно никто.
про тебя новостей не будет.
Радулов хороший хоккеист!Но е....й на весь череп)
похоже,изменял. Если был "для всех".
Да классика - пил, бил, внимания не уделял. Что ещё от ТП ожидать. Хоть гимнастка она, хоть кладовщица.
9.06.2017 13:23
Ируся
О, эксперт. Про хоккей вообще понятие имеется? Ни времени ни сил не остаётся.
9.06.2017 13:22
- гость -
Согласен.
Плюсану.
- гость -
9.06.2017 13:23
Ируся
О, эксперт. Про хоккей вообще понятие имеется? Ни времени ни сил не остаётся.
да ладна.Ну,значит он ее в постели не удовлетворял.Обессиленый.
9.06.2017 13:23
Ируся
похоже,изменял. Если был "для всех".
Не обязательно. Можно быть для друзей, для своих родственников, для своей работы. А жена на остаточном уровне. Что осталось, то и её.