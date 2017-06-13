Что такое Государственный банк?

Что такое Госбанк?

Сегодня Госбанком является Центральный банк Российской Федерации. ЦБ РФ — это государственный орган управления финансовой системой страны (иными словами, регулятор), эмитент денег. ЦБ еще называют банком для банков.

Но тут важно понимать, что понятие Госбанка включает в себя не только центральную финансовую организацию, но и банки, которые полностью или частично принадлежат государству, субъектам России или муниципальным образованиям.

Данные банки в разной степени гарантируют проведение политики государства в сфере кредитования хозяйства, обслуживают главные отрасли хозяйства.

Для банка принадлежность государству имеет много преимуществ. Государство выделяет таким банкам финансовую и административную помощь в случае проблем с платежеспособностью. Таким кредитным учреждениям, как правило, не приходится бороться за место под солнцем: не предлагают выгодных условий обслуживания, высоких ставок по вкладам и низких по кредитам. Но, с другой стороны, вклады в таком банке очень надежны для клиентов.

Влияние государства различается по уровню контроля (полный, частичный), присутствию в капитале (прямое или косвенное), виду госструктур (правительство России, субъекты РФ, муниципальные образования).