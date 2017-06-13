Что такое Государственный банк?

Государственный банк Российской империи был создан 12 июня 1860 года указом императора Александра II. Его главная цель тогда — оживить торговлю и упрочить денежную кредитную систему. Первые 30 лет банк кредитовал в основном крупную промышленность и торговлю. Позже банк стал работать на более широкий круг клиентов.
Сегодня Госбанком является Центральный банк Российской Федерации. ЦБ РФ — это государственный орган управления финансовой системой страны (иными словами, регулятор), эмитент денег. ЦБ еще называют банком для банков.
Но тут важно понимать, что понятие Госбанка включает в себя не только центральную финансовую организацию, но и банки, которые полностью или частично принадлежат государству, субъектам России или муниципальным образованиям.Данные банки в разной степени гарантируют проведение политики государства в сфере кредитования хозяйства, обслуживают главные отрасли хозяйства.
Для банка принадлежность государству имеет много преимуществ. Государство выделяет таким банкам финансовую и административную помощь в случае проблем с платежеспособностью. Таким кредитным учреждениям, как правило, не приходится бороться за место под солнцем: не предлагают выгодных условий обслуживания, высоких ставок по вкладам и низких по кредитам. Но, с другой стороны, вклады в таком банке очень надежны для клиентов.
Влияние государства различается по уровню контроля (полный, частичный), присутствию в капитале (прямое или косвенное), виду госструктур (правительство России, субъекты РФ, муниципальные образования).
Полностью принадлежат государству, разумеется, ЦБ и ВЭБ.
Полный контроль государство имеет над:
АО "Россельхозбанк" (100% акций у Росимущества),
РНКБ Банк (Российский Национальный Коммерческий Банк) (100% — Росимущество),
АКБ "Российский капитал" (100% — госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов").
Частичное участие:
АО "МСП Банк" (100% — ВЭБ),
АО РОСЭКСИМБАНК (100% — ВЭБ),
АО "ГЛОБЭКСБАНК" (99,99% — ВЭБ),
ПАО АКБ "Связь-Банк" (99,6504% ВЭБ),
ПАО "Крайинвестбанк" (98,04% — Краснодарский край),
АО "Всероссийский банк развития регионов" (84,67% — НК "Роснефть"),
ОИКБ "Русь" (65,53% — Оренбургская область),
ВТБ (ПАО) (60,93% — Росимущество),
АК БАРС (54,81% — Республика Татарстан),
Сбербанк (52,32% — Центробанк),
АКБ "НОВИКОМБАНК" (30,65% — госкорпорация "Ростех", 21,27% — АО "Рособоронэкспорт"),
КБЭР "Банк Казани" (49,1184% — Казань),
АО Газпромбанк (35,5414% — ПАО Газпром, 10,1907% — ВЭБ),
Хакасский Муниципальный Банк (37,95% — Абакан),
АО "Рускобанк" (25% (+1 акция) — Ленинградская область).
Косвенное участие:
ОАО "Банк Москвы" (100% — ВТБ),
АО ГБП Ипотека (100% — Газпромбанк),
РНКО "Нарат" (100% — АК БАРС),
ВТБ 24 (99,9269% — ВТБ),
АО АКИБ "Почтобанк" (96,784% — АКБ "Связь-Банк"),
ПАО "Дальневосточный банк" (70,26% — ВБРР).
Информация с портала "Единый банк".
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