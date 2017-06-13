Новые госпрограммы поддержки автопрома заработают в России с июля. На эти цели из федеральной казны будет выделено 7,5 миллиардов рублей. Кто и на каких условиях сможет купить отечественный автомобиль, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1 По каким программам люди смогут купить машину с помощью государства? Речь идет о новых кредитных программах "Первый автомобиль" (для тех, кто приобретает первое авто в своей жизни), "Семейный автомобиль" (многодетной семье дает возможность приобрести легковой или коммерческий автомобиль). Те, кто решит приобрести машину в рамках этих программ, могут рассчитывать на дополнительную скидку в размере 10% от стоимости авто.

2 Лизинговые программы в список не вошли? Вошли. Выгодные условия будут созданы по лизинговым программам "Русский тягач" (субсидирование покупки грузовых транспортных средств), "Русский фермер" (субсидии на покупку легких коммерческих автомобилей (LCV) и "Свое дело" (поддержка продаж LCV для малого и среднего бизнеса). Участники этих направлений могут рассчитывать на увеличение субсидируемого процента до 12,5% (по текущим льготным лизинговым программам — 10%).