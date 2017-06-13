Если я заболею, мне не будут назначать антибиотики?

Антибиотики назначать, конечно, будут. Речь идет лишь о том, что делать это нужно только при необходимости. Дело в том, что сегодня эти лекарства назначают по поводу и без повода. Это делают как врачи, так и сами пациенты, которые назначают лечение себе самостоятельно.

Вместе с тем в России все чаще выявляются случаи, когда пациентам с тяжелыми инфекционными заболеваниями антибиотики уже не помогают справиться с болезнью. Это связано с тем, что организм уже привык к препаратам во время предыдущих лечений и сейчас не реагирует на лекарства. Например, боли в горле у 90% взрослых пациентов вызваны вирусами, при лечении которых антибиотики бессильны. При этом большинству обратившихся врачи назначают лечение как раз антимикробными препаратами.