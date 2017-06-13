Антибиотики россиянам будут назначать реже. Такой курс намерено взять Министерство здравоохранения России. По этому вопросу ведомство разработало стратегию, ограничивающую использование антимикробных препаратов. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Что это значит и как отразится на россиянах, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Антибиотики назначать, конечно, будут. Речь идет лишь о том, что делать это нужно только при необходимости. Дело в том, что сегодня эти лекарства назначают по поводу и без повода. Это делают как врачи, так и сами пациенты, которые назначают лечение себе самостоятельно.
Вместе с тем в России все чаще выявляются случаи, когда пациентам с тяжелыми инфекционными заболеваниями антибиотики уже не помогают справиться с болезнью. Это связано с тем, что организм уже привык к препаратам во время предыдущих лечений и сейчас не реагирует на лекарства. Например, боли в горле у 90% взрослых пациентов вызваны вирусами, при лечении которых антибиотики бессильны. При этом большинству обратившихся врачи назначают лечение как раз антимикробными препаратами.
Авторы стратегии убеждены, что разработка новых противомикробных препаратов не может являться основой для преодоления устойчивости к антибиотикам. Полностью предотвратить выработку "иммунитета" к антибиотикам невозможно.
Замедлить этот процесс хотят именно благодаря новой стратегии сдерживания лечения антибиотиками.
Принятые меры не снизят количество заболевших, но их количество и не вырастет. Однако стратегия Минздрава поможет сдерживанию и возможному развитию резистентности к антибиотикам. Вместе с разработкой новых препаратов необходимо будет четко регламентировать уже существующие сферы применения антибиотиков, в том числе снижать предельно допустимые уровни для пищевых продуктов, а также оптимизировать назначение этих препаратов врачами, считают авторы стратегии.
Сейчас по cтратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам проводятся общественные обсуждения и независимая антикоррупционная экспертиза.
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Подорожником будем лечиться