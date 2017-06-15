Фото: РБК
Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз будет общаться с народом в ходе специальной "прямой линии". Рассказываем, где и во сколько посмотреть трансляцию и по каким каналам.
Конечно! Задать вопрос, который достоин внимания президента, можно несколькими способами:
- по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–647–40–40, +7–495–539–40–40;
- на короткий номер 0-40-40 можно отправить бесплатно mms и sms-сообщения. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи;
- отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте москва-путину.рф через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера.
- через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте";
- приглашенные в студию гости.
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Комментарии
" Где и как смотреть" 1 Напаши вопросы 2 Положи под подушку 3 Прими 250-300 грам
4 И засыпай ( не так смешно и страшно будет)
Фальшивый народ задаст фальшивые вопросы на фальшивой прямой линии с фальшивым президентом