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Вопрос дня



Путин вновь будет общаться с народом. Где и во сколько смотреть "прямую линию"?

, ИА "Амител"
Коротко о главном событии дня


Фото: РБК

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 июня, в 15-й раз будет общаться с народом в ходе специальной "прямой линии". Рассказываем, где и во сколько посмотреть трансляцию и по каким каналам.

1
Где смотреть?
Специальная программа "Прямая линия" выйдет на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
2
Во сколько смотреть?
Прямая трансляция стартует в 12.00 по московскому времени. Таким образом, в Барнауле будет в 16.00.
3
Еще можно успеть задать вопрос Путину?

Конечно! Задать вопрос, который достоин внимания президента, можно несколькими способами:

- по телефону 8-800-200-40-40, звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–647–40–40, +7–495–539–40–40;

- на короткий номер 0-40-40 можно отправить бесплатно mms и sms-сообщения. Эта опция доступна для телефонов российских операторов связи;

- отправить видеообращение или задать вопрос можно на сайте москва-путину.рф через раздел "Задать вопрос". Опция доступна как с компьютера, так и с любого мобильного устройства, где есть веб-камера.

- через официальное сообщество "Прямая линия с Владимиром Путиным" "ВКонтакте";

- приглашенные в студию гости.

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Комментарии

15.06.2017 11:03
Пэнсионэр

" Где и как смотреть" 1 Напаши вопросы 2 Положи под подушку 3 Прими 250-300 грам
4 И засыпай ( не так смешно и страшно будет)

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15.06.2017 11:05
Циничный котик

Фальшивый народ задаст фальшивые вопросы на фальшивой прямой линии с фальшивым президентом

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