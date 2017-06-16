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Coca-Cola появилась в 1886 году, Pepsi – через 12 лет, в 1898 году. Оба напитка были изобретены фармацевтами в качестве возбуждающего, веселящего лекарства, в оба бренда были вложены огромные средства. Чем они различаются?
Вкус очень похож. Coca-Cola чуть жестче, Pepsi чуть мягче и слаще.
Но на самом деле ученые уверяют: человек не способен отличить напитки ни по цвету, ни по вкусу, ни по запаху.
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Вначале Coca-Cola содержала кокаин из листьев коки и кофеин из ореха колы. В Pepsi-Cola использовался пепсин кофеин из орехов колы. Конечно, кокаина в "коке" давно нет.
Состав напитков за последние 100 лет неоднократно менялся. Сейчас он очень схож: сахар, вода, лимонная и другие кислоты, красители, регуляторы кислотности, консерванты и другие добавки.
Оба напитка имеют мировую известность. Но бренд Coca-Cola все же сильнее. Первые 40 лет борьбу за народную любовь выигрывала "кока". В годы Великой Депрессии в США "пепси" стала стоить намного дешевле главного соперника. Продажи компании значительно выросли.
Главный неудачный эксперимент Coca-Cola - изменение названия и вкуса напитка в 1985 году. Появилась "New Coke" с более сладким ванильным вкусом. Потребители ход не оценили, и через полгода от производства новой "коки" пришлось отказаться.
Бренд пепси менялся намного чаще, но обогнать конкурентов никогда не получалось.
Так, в 1995 году на каждую проданную бутылку Pepsi в мире приходилось три бутылки Coke. Сегодня Coca-Cola получает 74% дохода с международного рынка, Pepsi — только 48%.
Комментарии
74%+48%=122% международного рынка..круто! Вот что значит грамотно построенный бизнес.