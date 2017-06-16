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Аномальная жара сохранится в Алтайском крае на выходных. В дневные часы столбики термометров достигнут отметок +30...+35 градусов, в западных и южных районах +35...+39 градусов. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +13 до +22 градусов.
Местами в западных районах пройдут дожди. Во второй половине дня 19 июня ливни с грозами прогнозируются уже на большей части территории края, но они будут носить кратковременный характер. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, возможно выпадение града.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в дальнейшем аномальная жара сохранится до пятницы включительно. Дожди вероятны в середине новой рабочей недели.
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