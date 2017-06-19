Что за популярная игрушка спиннер и почему дети сходят по ней с ума?
, ИА "Амител"
Спиннеры стали одной из самых продаваемых вещей на площадках Amazon и Aliexpress
Дети всего мира сходят с ума по маленькой игрушке под названием спиннер. Чем она полезна и что в ней такого необычного, объясняем в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".
1
Что такое спиннер?
Hand spinner переводится как ручная вертушка. У этой игрушки совсем незамысловатый внешний вид. Предмет состоит из обычного подшипника и лепестков с дополнительными подшипниками. Игра заключается лишь в том, что играющий пальцами раскручивает эту "вертушку". Пока спиннер крутится, можно выполнять какие-то действия.
2
Кто придумал игрушку?
Есть две версии относительно того, кто придумал спиннер. Итак, согласно первой версии, игрушку придумала американка по имени Кэтрин Хеттингер. Женщина придумала игрушку для своей дочери, которая страдала от мышечной болезни (миастения Эрба-Гольдфлама). Первая игрушка была сделана из газеты и скотча. В 1993 году она запатентовала спиннер. Однако интереса тогда к вертушке не возникло. Срок патента закончился через 12 лет. Многие не верят, что именно эта женщина изобрела спиннер. Согласно второй версии, игрушку придумал человек по имени Скотт МакКоскери. Спиннер он придумал для себя. Вертушка помогала ему успокаиваться и справляться с волнением. Мужчина назвал свое изобретение Torqbar. В итоге все переросло в то, что каждый мог сделать свой спиннер.
3
Где купить?
Сейчас спиннер является самой продаваемой вещью на интернет-площадках Amazon и Aliexpress. Его также можно купить в барнаульских магазинах, но уже дороже.
4
Сколько стоит?
Цена на игрушку зависит от ряда факторов. Во-первых, материал, из которого изготовлен спиннер. Есть пластмассовые игрушки, есть железные. Соответственно, последние стоят дороже. Есть вертушки с подсветкой. Одна из самых дешевых моделей в интернете стоит 80 рублей. Средняя цена – 300-400 рублей. В местных магазинах стоимость начинается от 200-300 рублей.
* спиннеры запрещены в ряде американских школ;
*популярность запросов в Google сопоставима с популярностью Дональда Трампа;
*Forbes назвал спиннер одной из главных офисных игрушек 2017 года.
Комментарии
Молодежь тупеет.
Уже.
Согласен игрушка для имбецилов..., своим не куплю...
лучше уж кубик рубика крутить
В википедии сказано, что сей предмет для людей с нарушениями. Аутистов, например.
вангую, через некоторое время на барнаул22 появится сообщение о том, как тяжелую травму руки получил барнаулец при использовании спиннера...
и неясные фотографии с перебинтованной рукой, и красными пятнами