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Кому может быть предоставлен статус беженца и как его получить?

, ИА "Амител"
Рассказываем, кто имеет право получить такой статус и при каких обстоятельствах


Международное сообщество празднует 20 июня Всемирный день беженцев. Эта дата была утверждена в 2000 году по инициативе Организации объединённых наций. Как и кто имеет право получить статус беженца и на какие льготы можно рассчитывать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такие беженцы?
Беженцами называют людей, которые приехали в чужую страну, так как в своем государстве они не могут получить защиту. Эти люди чаще всего нуждаются в убежище из-за опасений подвергнуться преследованиям политического, национального или религиозного характера. По этим причинам люди не могут вернуться домой.
2
Как получить статус беженца?

Чтобы получить статус беженца в Алтайском крае, необходимо обратиться с ходатайством о признании беженцем в подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края.  В документе необходимо аргументировать причины, по которым пришлось покинуть родину. Это могут быть массовые беспорядки, гибель родственников из-за этнической принадлежности, межнациональная рознь.

Человеку, который получает статус беженца, выдают удостоверение. Статус беженца предоставляется на срок не более трех лет. В дальнейшем он может быть продлен, но только в том случае, если в родной стране сохраняется угроза для гражданина.

При получении удостоверения беженца гражданский паспорт и другие документы, удостоверяющие личность заявителя, остаются на хранении в МВД. Если же человек принимает решение отказаться от статуса беженца, ему возвращаются документы и он отправляется на родину.

Для выезда за пределы РФ и въезда в РФ беженцам оформляется проездной документ. С таким документом человек имеет право на свободное передвижение. При признании беженцем паспорт гражданина РФ не выдаётся.

3
Кому не предоставляют статус беженца?
Беженцами не могут быть признаны преступники. Также на такой статус не могут рассчитывать люди, которые не выплачивали у себя на родине налоги, алименты либо уклоняются от службы в армии.
"Закон о беженцах" не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших свое прежнее место жительства по экономическим причинам или вследствие наводнений, землетрясений, голода, эпидемии. Такие пострадавшие не могут признаваться беженцами. Статус беженца не предоставляется лицу, которое уже имеет вид на жительство в Российской Федерации, его ходатайство не рассматривается и в предоставлении статуса беженца отказывается. 
4
Можно ли обжаловать решение о предоставлении статуса беженца?

 Да. Для этого необходимо обратиться в вышестоящую инстанцию или суд. Срок подачи жалобы не должен превышать:

один месяц со дня получения письменного уведомления о принятом решении или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если на неё не был получен письменный ответ;

три месяца со дня, когда человеку стало известно об отказе в признании беженцем.

5
Какие права имеют беженцы?
Беженцы могут свободно передвигаться по стране, которая их приняла. Им выдаются проездные документы, а также признаются аналогичные проездные документы, выданные другими странами-участницами Женевской конвенции.

Согласно конвенции, беженцы имеют право на социальную помощь со стороны гуманитарных организаций, а также органов социальной защиты стран-участниц конвенции.

 


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