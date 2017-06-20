Международное сообщество празднует 20 июня Всемирный день беженцев. Эта дата была утверждена в 2000 году по инициативе Организации объединённых наций. Как и кто имеет право получить статус беженца и на какие льготы можно рассчитывать, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Чтобы получить статус беженца в Алтайском крае, необходимо обратиться с ходатайством о признании беженцем в подразделения по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел Алтайского края. В документе необходимо аргументировать причины, по которым пришлось покинуть родину. Это могут быть массовые беспорядки, гибель родственников из-за этнической принадлежности, межнациональная рознь.
Человеку, который получает статус беженца, выдают удостоверение. Статус беженца предоставляется на срок не более трех лет. В дальнейшем он может быть продлен, но только в том случае, если в родной стране сохраняется угроза для гражданина.
При получении удостоверения беженца гражданский паспорт и другие документы, удостоверяющие личность заявителя, остаются на хранении в МВД. Если же человек принимает решение отказаться от статуса беженца, ему возвращаются документы и он отправляется на родину.
Для выезда за пределы РФ и въезда в РФ беженцам оформляется проездной документ. С таким документом человек имеет право на свободное передвижение. При признании беженцем паспорт гражданина РФ не выдаётся.
Да. Для этого необходимо обратиться в вышестоящую инстанцию или суд. Срок подачи жалобы не должен превышать:
один месяц со дня получения письменного уведомления о принятом решении или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если на неё не был получен письменный ответ;
три месяца со дня, когда человеку стало известно об отказе в признании беженцем.
Согласно конвенции, беженцы имеют право на социальную помощь со стороны гуманитарных организаций, а также органов социальной защиты стран-участниц конвенции.
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