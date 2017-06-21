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Как работает программа лояльности службы крови и какие бонусы ждут доноров?

, ИА "Амител"
"Ютэйр" намерена сделать донорам крови скидку на авиабилеты, а "Киномир" обеспечит их пригласительными билетами


В Алтайском крае 30 тысяч доноров, из них 22 тысячи являются постоянными. Это немало. Потребность в донорах в регионе закрыта. Но людей, которые сдают кровь, не бывает много. Для того чтобы доноров не стало меньше, более того, чтобы их ряды пополнялись, в России создали Программу лояльности службы крови. Как она будет работать и какие бонусы получат доноры, об этом в рубрике "Вопрос-ответ.

1
Программа лояльности службы крови — что это?

Это масштабный социальный проект. Таким образом благодарят людей, которые регулярно сдают кровь. Программа лояльности службы крови – это совместный проект здравоохранения и бизнеса.

Партнеры программы отвечают за скидки, флаеры, билеты. Она поможет сохранить необходимое количество людей, которые регулярно сдают кровь. Также цель – привлечь новых доноров. Это решит проблему дефицита крови в медучреждениях, отмечают в краевом центре службы крови.

Для выполнения задачи разработан план. В первую очередь необходимо замотивировать людей, которые ни разу не сдавали кровь, стать донором.

Эксперты добавляют: важно, чтобы про донорство говорила молодежь. Волонтеры будут проводить акции, флешмобы и социальные мероприятия.

2
Как будут поощрять доноров?

Людей, которые сдают кровь, будут благодарить с помощью акций и бонусов, которые предлагает Программа лояльности. Для постоянных доноров компания "Ютэйр" планируют в сентябре сделать 20%-ную скидку на авиабилеты в любых направлениях. А сеть "Киномир" предложила пригласительные билеты в кинотеатр "Мир".

Не отстают и предприниматели региона. Десять алтайских компаний рассматривают подобное предложение. Среди них торговая сеть "Мария-Ра" и "Алтай-Парк".

Выбрать и активировать скидки, которые предлагают партнеры, можно на сайте donorsapiens.yadonor.ru. Важно: скидка/бонус используется только один раз в течение двух месяцев после сдачи крови.

По истечении срока донор должен прийти и сдать кровь снова, чтобы опять получить бонус.

3

Как стать участником программы?

Чтобы стать ее участником, необходимо зайти на сайт donorsapiens.yadonor.ru и зарегистрироваться. После будет создан личный кабинет. Дальше следует получить 16-значный уникальный код. Это можно сделать в любом пункте сдачи крови. Код действует два месяца с момента последней сдачи крови.

С помощью этого кода донор на сайте Программы или в мобильном приложении может посмотреть историю своих донаций.

Если владельцы компании решат, что они тоже хотят стать партнерами, то надо зайти на сайт, найти форму регистрации, получить свои логины. Дальше на сайте компания выкладывает свои предложения для доноров. Акции и предложения регулярно обновляют.

В Алтайском крае три центра Службы крови. Главный – в Барнауле и еще два филиала находятся в Бийске и Рубцовске.

Юлия Пушкина


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