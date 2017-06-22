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Как спасти утопающего и оказать первую помощь?

, ИА "Амител"
По статистике, от неоказания помощи в экстренных ситуациях погибает такое же количество человек, как от онкологии


Каждое лето в Алтайском крае пополняется печальная статистика происшествий на воде. Тонут и взрослые, и дети. Многих из них можно было бы спасти, оказав первую помощь. О том, как спасти утопающего и что делать, если ты тонешь сам, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Человек тонет. Что делать?

Идеальным вариантом будет бросить утопающему спасательный круг или веревку. Так вы сэкономите время и не подвергнете себя опасности. Если такой возможности нет, необходимо подплыть к человеку. После этого нужно нырнуть под него, захватить сзади таким образом, чтобы он лежал на спине, и доплыть с ним до берега.

ВАЖНО! В стрессовой ситуации человек может сильно размахивать руками, цепляться за вас. В результате вы сами можете пойти ко дну. Если тонущий пытается схватить вас за шею, руки или ноги, нужно нырнуть. Инстинктивно человек отпустит вас, чтобы вновь не пойти под воду. Профессиональные спасатели говорят, что вести себя можно жестко — ситуация это позволяет.

2
Как оказать первую помощь?

В первую очередь вызовите "скорую помощь". Далее нужно оценить состояние пострадавшего. Можно слегка встряхнуть его и громко окрикнуть. Задайте вопрос: "Что с вами произошло? Вы слышите меня?". Если ответ не поступил, человек без сознания. Не нужно бить человека по щекам.

Если человек наглотался воды, поверните его на бок, вытащите изо рта и носа песок, тину, водоросли. Затем положите пострадавшего себе на колено животом вниз, так, чтобы голова свешивалась, и сильно нажмите на спину. Это нужно, чтобы вода вышла из желудка и дыхательных путей. После этого можно начинать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

3
Как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца?

Реанимацию всегда начинают с массажа сердца. Для этого уложите человека на твердую поверхность. Снимите сжимающую одежду, если она есть. Поставьте руки в центр грудной клетки — одна рука лежит на груди, вторая сверху — для усиления. Проводите массаж с глубиной нажатия 4-5 см и частотой около 100 раз в минуту. Надавливайте на грудную клетку всем телом.

Для проведения искусственного дыхания зажмите пальцами нос и охватите рот пострадавшего. Сделайте два вдоха. Если вы все делаете правильно и воздух попадает в легкие, грудная клетка будет подниматься. По возможности реанимацию проводите вдвоем. Каждые две минуты спасатели должны меняться. Реанимацию нужно продолжать не менее 30 минут либо до приезда врачей "скорой помощи".

Непрямой массаж сердца чередуют с искусственным дыханием — 30 нажатий, 2 вдоха.

4
Что делать, если тонешь сам?
Во-первых, не паникуйте, это только усугубит ситуацию. Если свело ногу судорогой, нужно начать пощипывать мышцы и при этом держаться на плаву. Лучше всего это делать лежа на спине. Кстати, если до берега еще далеко, а вы уже выбились из сил, небольшую передышку можно взять, также плывя на спине. Не тратьте силы на борьбу с течением. Нужно понять, куда оно движется, и выбираться к его краю, а с края пытаться выплыть на спокойную воду.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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