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23 июня отмечается День государственной службы Организации Объединённых Наций. В этот день мы решили напомнить своим читателям о том, что такое ООН и зачем она создана.
Организация Объединенных Наций — организация стран, объединенных для сохранения мира, безопасности и развития сотрудничества.
Дата создания — 24 октября 1945 года. В то время в нее вошла 51 страна. Сейчас в ООН входят 193 страны. Это все государства мира, кроме Палестины, государства Святой Престол, САДР (Сахарская Арабская Демократическая Республика), Китайская Республика (Тайвань), Абхазия, Южная Осетия, Республика Косово, ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра).
СССР вошел в ООН в день основания.
За эти годы ни одна страна не вышла из состава ООН.
Каждая страна-участница обязана соблюдать цели и правила Устава организации. Но при этом каждая страна имеет право голоса.
Кстати, название придумал президент США Франклин Д. Рузвельт. Официальные языки — английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.
Поводом стала Вторая мировая война, после которой руководители стран-участниц решили создать механизм урегулирования мировых проблем.
Есть четыре главные цели ООН:
- поддержание мира и безопасности,
- развитие дружественных отношений между странами,
- сотрудничество по международным проблемам и согласование действий стран,
- обеспечение уважения прав человека, борьба с мировыми проблемами (голод, бедность, наркомания и другие).
По идее, в организацию может войти любая страна, которая принимает обозначенные в Уставе обязательства и способна их выполнять. Но только та страна, которая является международно признанным государством.
Но в любом случае для вступления требуется одобрение Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.
В ООН есть шесть главных органов управления: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд (в отличие от всех остальных органов, находится в Гааге, Нидерланды), Секретариат.
Плюс 15 специализированных учреждений, сотрудничающих с ООН, несколько десятков программ, фондов.
По сути, только органы управления, но не какая-то определенная страна. Главный орган — Генсовет — сейчас возглавляет Антониу Гутерреш (Португалия). Именно он является главным административным должностным лицом и выразителем интересов народов мира.
Комплекс Центральных учреждений ООН расположен на территории США, в Нью-Йорке. Официально это международная зона, и комплекс ООН принадлежит всем членам организации.
То же касается и трат — работу ООН оплачивают все входящие в нее государства. Но платят все по-разному, в зависимости от платежеспособности страны, национального дохода и численности населения. Например, взнос США составляет чуть более одной пятой всего бюджета (по данным на 2013 год, 618 млн долларов. Япония — 10%, 304 млн долларов, Германия — 7%, 200 млн долларов, Франция — 5,5%, 157 млн долларов. Россия входит с 2,4% бюджета ООН, это 68 млн долларов.
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