Фото: "АлтайФест"
Одно из главных событий этого лета — юбилейный межрегиональный фестиваль напитков "АлтайФест" — пройдет в пятый раз на территории туристско-развлекательного комплекса "Сибирское подворье" в Смоленском районе с 23 по 24 июня. Мы посмотрели внимательно афишу мероприятий и рассказываем, что там можно посмотреть, а главное – выпить.
А чем там можно заняться?
Чтобы выпивалось веселее и лучше, организаторы составили насыщенную программу. После общего часа дегустации напитков для всех желающих пройдет розыгрыш призов от спонсоров, театрализованный парад, конные и спортивные состязания, конкурсы для детей и взрослых, праздничный фейерверк.
Например, на площадке "Волчихинских напитков" выступит стендапер, участник Comedy Battle Павел Дедищев. В павильоне Барнаульского пивоваренного завода для зрителей приготовлены 3D-шоу, песочная анимация, огненное представление и гигантские мыльные пузыри. Яркая вечеринка от Барнаульского пивоваренного завода начнется с представления Prestige of illusion новосибирского театра иллюзий. Сами представители Prestige of illusion называют себя крупнейшим иллюзионным шоу в Сибири. В багаже театральной труппы новейшее световое и звуковое оборудование.
24 июня в павильоне "Бочкарей" выступит театр танца Экзордиум" – участник ТВ-шоу "Танцуют все" на канале "Россия". Зрители увидят мощное силовое шоу и впечатляющее шоу бабочек. Впервые на "АлтайФесте" компания "Бочкари" для малышей и детей постарше организует сферический кинотеатр. Еще одна заманчивая новинка – уникальное детское научно-популярное шоу, где дети смогут, играя и отдыхая, получить новые знания. В вечерней субботней программе в павильоне компании выступает группировка "SkAйФ" из Барнаула. Коллектив исполняет кавер-версии песен группы "Ленинград", а также песни собственного сочинения.
За настроение на площадке Волчихинских напитков будет отвечать один из лучших ведущих Сибири — Андрей Брусника. Хедлайнером фестиваля этого года станет группа "Ногу свело", известная по композициям "Последний герой","Хару Мамбуру" и "Идем на восток".
Глупо ехать на личном транспорте на мероприятие, где можно попробовать любое алтайское пиво, поэтому лучше выбирать общественный. Транспортную доставку туристов из Барнаула, Бийска, Белокурихи, Заринска и Павловска на праздник организуют туристские компании Алтайского края. Кроме того, из Белокурихи 24 июня будут ходить автобусы. Стоимость проезда: взрослый билет — 50 рублей, детский билет — 25 рублей.
Подробное расписание можете посмотреть на сайте фестиваля.
Комментарии
А где переночевать!?)
Где упадешь
В НСО круче, там самогонщики собираются и прочие бухловары