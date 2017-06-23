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Период аномально жаркой погоды, которая установилась в Алтайском крае еще на прошлой неделе, продлится до 27 июня, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В дневные часы воздух будет прогреваться до +30...+34 градусов. В ночные часы температура будет колебаться от +14 до +20 градусов.
Небольшой спад жары ожидается только в воскресенье. В этот день столбики термометров не поднимутся выше +30 градусов.
"На фоне аномально жаркой погоды временами пройдут дожди, грозы. Днем 24 июня и сутки 25 июня ожидается штормовая погода: шквалистый ветер до 20-25 м/с, дожди с грозами, местами ливни. Возможно выпадение града среднего и большого диаметра", — рассказала синоптик.
В понедельник интенсивность осадков ослабеет, но сохранится ветреная погода. С 28 июня произойдет спад жары.
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