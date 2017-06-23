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Град и ветер. Какие "сюрпризы" готовит погода в Алтайском крае на выходных?

, ИА "Амител"
Синоптики передают штормовое предупреждение


Фото: vk.com/barneos22

Период аномально жаркой погоды, которая установилась в Алтайском крае еще на прошлой неделе, продлится до 27 июня, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В дневные часы воздух будет прогреваться до +30...+34 градусов. В ночные часы температура будет колебаться от +14 до +20 градусов.

Небольшой спад жары ожидается только в воскресенье. В этот день столбики термометров не поднимутся выше +30 градусов.

"На фоне аномально жаркой погоды временами пройдут дожди, грозы. Днем 24 июня и сутки 25 июня ожидается штормовая погода: шквалистый ветер до 20-25 м/с, дожди с грозами, местами ливни. Возможно выпадение града среднего и большого диаметра", — рассказала синоптик.

В понедельник интенсивность осадков ослабеет, но сохранится ветреная погода. С 28 июня произойдет спад жары.


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