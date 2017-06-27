Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор обвинили Telegram в нежелании исполнять российские законы и пособничестве терроризму. Если в ближайшее время спецслужбы не получат доступ к перепискам пользователей мессенджера, его могут заблокировать. С чем связаны такие опасения и какие приложения смогут заменить Telegram, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Telegram – это программа, которая позволяет писать сообщения, отправлять аудио и видео. Кроме того, в нем можно проводить онлайн-конференции. Для синхронизации нескольких устройств все отправленные данные сохраняются в облаке.
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Главной фишкой приложения является функция шифрования. Для того чтобы отправленные сообщения не были прочитаны посторонними людьми, они шифруются и становятся недоступными даже для работников спецслужб. Эта функция называется "Секретный чат", и она появилась впервые именно у Telegram.
Еще в начале мая 2017 года по просторам интернета начала "гулять" информация о возможном закрытии мессенджера Telegram. Напомним, на данный момент именно закон Яровой обязывает организаторов распространения информации (ОРИ) по запросу правоохранительных органов предоставлять ключи шифрования.
Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что не собирается выполнять требование Роскомнадзора и не будет выдавать данные или ключи шифрования третьим лицам, включая правительство. По его словам, это требование нарушает право на тайну переписки. Кроме этого, по словам Дурова, выполнить требование властей технически невозможно. Но в начале июня Дуров сообщил о блокировке более пяти тысяч каналов и групп, связанных с терроризмом.Роскомнадзор и ФСБ, в свою очередь, обвинили Telegram в нежелании исполнять российские законы и пособничестве террористам. Их не устраивает тот факт, что end-to-end шифрование (ключи пользователя хранятся на его устройстве) не позволяет контролировать переписки пользователей мессенджера, а создатели Telegram не идут на сотрудничество.
Роскомнадзор может потребовать удалить мобильные приложения Telegram из App Store и Google Play, но пользователи смогут установить приложение и скачивать для него обновления.
Блокировка, конечно, усложнит доступ к Telegram, но полностью выключить его не получится. Можно заблокировать доступ к домену и сайту мессенджера и его веб-версии. Также можно блокировать доступ к IP-адресам, но это неэффективный способ. Telegram постоянно будет менять адреса и доносить своим пользователям информацию об этих изменениях. Кстати, многие пользователи уже получили инструкцию, как обойти блокировку.
Закрытие Telegram приведет к поиску новых программ для общения и обхода блокировки. Но финансовый ущерб для владельцев мессенджера будет невелик. Они не используют специальные схемы монетизации сервиса.
Помимо Telegram, есть ряд мессенджеров, доступных рядовому пользователю. Среди них:
-What`s upp
-Viber
-Facebook messenger
-Skype
-Агент mail.ru
-ICQ
Юлия Пушкина
Комментарии
очередной распил бюджетных денег, эти идиоты уже пытались заблокировать
TOR, потратили кучу бабла, даже на сайте госзакупок был тендер на изучение этой сети, и в итоге ничего не получилось, разве что на распиле жизнь пары десятков поколений детей чиновников обеспечили,