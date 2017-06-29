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Почему-то многие люди считают, что вайп - это безопасная альтернатива сигаретам. Мол, вреден табачный дым. А вот вайп содержит пар, значит, это безопасно. Что такое вайпы, почему врачи считают их опаснее обычных сигарет и где в Барнауле можно бесплатно проверить состояние своих легких? Об этом читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это электронное устройство для курения. По сути, это альтернатива электронной сигарете или кальяну. Производители вайпа уверяют, что это безопасное изобретение. Дело в том, что вайп работает не с дымом, а с паром.
Внутри вайпа расположена емкость со специальной жидкостью для курения, нагревательный элемент и аккумуляторная батарея. Для работы устройства батарею периодически заряжают.
В состав курительной смеси входят никотин, пропиленгликоль, глицерин, вода, добавки для ароматизации.
Вайп может быть и без никотина, но это никаким образом не влияет на его безопасность.
Потому что он сильнее поражает легкие человека.
"Наши легкие не предназначены для вдыхания дыма или паров. Это вредит здоровью. Если говорить про электронные сигареты, то они негативно воздействуют на нервную систему.
Пары, их компоненты раздражают верхние и нижние дыхательные пути. В паре содержатся альдегиды. Это химические соединения, канцерогены. Они провоцируют рак. Больше того, ароматические добавки только ускоряют всасывание никотина в кровь и тем самым усиливают его поражающее действие", — рассказала порталу Amic.ru заведующая отделением пульмонологии ГБУЗ "Краевая клиническая больница" Елена Реуцкая.
Еще один компонент курительной жидкости – глицерин. Этот спирт в больших дозах раздражает дыхательные пути. Во-первых, это приводит к аллергии. А пропиленгликоль "бьет" по центральной нервной системе и ухудшает состояние почек.
Нет, не помогает. Это миф, про который необходимо забыть. Кроме того, вайп только усугубляет никотиновую зависимость. Людям, которые не курили сигареты, вайп поможет "раскуриться". Люди, которые курят обычные сигареты, сделают себе только хуже.
Бросить опасную вредную привычку мечтают многие курильщики. Иногда с этой целью используют такое устройство, как вайп. Для создания эффектного пара здесь применяют специальную жидкость, содержащую никотин, концентрация которого может быть разной. Вайп без никотина часто используют все те курильщики, которые хотят наконец-то побороть свою зависимость и бросить курить.
"Нельзя считать вайпы безвредными. Это огромное заблуждение. Они только усиливают никотиновую зависимость", — продолжает Реуцкая.
Регулярное курение вайпов развивает:
- гипергликемию;
- артериальную гипертонию;
- атеросклероз;
- тахикардию;
- аритмию.
И это далеко не весь список.
"Я больше 30 лет работаю с курящими. Сигареты, кальяны, электронные сигареты, вайпы — это все приводит к самому распространенному заболеванию. Это хроническая обструктивная болезнь легких. Курение — первая причина заболевания. Также электронные сигареты, вайпы, как и обычные сигареты, приводят к онкологии", — говорит эксперт.
Проверить состояние своих легких и обратиться к специалисту, который поможет бросить курить, можно в центрах здоровья. Это абсолютно бесплатно.
В Барнауле центр здоровья работает на базе КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (ул. Ляпидевского, 1, телефон (3852) 68-97-67).
Также центр работает на базе КГБУЗ "Городская больница №4, г. Барнаул" (ул. Юрина, 166а, телефон (3852) 40-69-98).
И еще один центр принимает желающих на базе КГБУЗ "Городская больница №6, г. Барнаул" (ул. Сухова, 63, телефон (3852) 33-33-43).
Важно, что в Барнауле работают и детские центры здоровья. Там проводят обследования малышей и подростков.
Обращайтесь в центр здоровья на базе КГБУЗ "Детская городская поликлиника №2, г. Барнаул" (ул. Профинтерна, 31, телефон (3852) 61-85-94) и в центр на базе КГБУЗ "Алтайская краевая клиническая детская больница" (ул. Гущина, 179, телефон (3852) 54-23-53).
Комментарии
все, прекращаю ингаляции. и зря небулайзер покупал. легкие не предназначены для вдыхания паров
А какие болезни вызывают семипалатинские ядерные испытания, падения ступень космических ракет, выхлопные газы автомобилей? и куда обращаться чтобы это бросить?
Гость от 29.06.2017 10:02 справедливо к сказанному вами: -"Легкие не предназначены для вдыхания ядовитых паров"
Добавил бы к сказанному, что неразумно и дурно брать невесть что, себе в рот!