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Чем опасен борщевик и вызывает ли это растение ожоги?

, ИА "Амител"
Как не получить ожог от борщевика, нужно ли обращаться к врачу и чем опасно попадание его сока на кожу?

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Фото: Bobr.by


В последнее время после отдыха на природе люди стали часто обращаться к врачам с ожогами, появившимися после контакта с такими растениями, как борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Что это за растения, почему они так опасны и как оказать первую помощь, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое борщевик и чем он опасен?

Борщевик – это многолетнее растение, которое в высоту может быть от полутора до шести метров. Вообще это довольно безобидный представитель флоры, и раньше его даже считали съедобным — кормили им скот. Опасность представляют только два вида — борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Они богаты эфирными маслами, которые при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету, из-за чего происходит солнечный ожог. То есть ожог вызывает не сам борщевик, а его сок. Без последующего воздействия солнца он не вызовет никакой реакции.

2
Как понять, что ты обжегся борщевиком?

Непосредственное прикосновение к борщевику никаких неприятных ощущений не вызывает, но через некоторое время от контакта с растением на коже появляется темное пятно, которое после на солнце начинает краснеть. Если вы обожглись сегодня, то первые симптомы появятся завтра или еще позже, из-за чего многие пострадавшие и не связывают внезапные ожоги с прогулками по траве. После пятен с интервалом в сутки на пораженной коже появляются волдыри, наполненные жидкостью, такие же, как при любом термическом ожоге второй степени. При больших участках поражения повышается температура тела. Пораженный участок будет "ныть" и болеть не менее трех недель.

3
Как оказать первую помощь?

При попадании сока растения на кожу ее нужно тщательно промыть водой с мылом и полностью исключить воздействие солнечных лучей и другого УФ-излучения не менее чем в течение 3 суток любыми способами — прикрыть одеждой, наложить чистую сухую марлевую повязку.

В ближайшие две недели следует максимально оберегать пораженные участки кожи от воздействия солнечного света, это снизит тяжесть поражения тканей и поможет  предотвратить появление волдырей,  обойдется лишь шелушением кожи.

Если контакт с борщевиком остался незамеченным, что часто случается с детьми, и уже появилось пятно или волдыри, аккуратно промойте пораженный участок раствором хлоргексидина или фурацилина, дайте подсохнуть, наложите не туго чистую сухую марлевую повязку. Волдыри ни в коем случае не вскрывать, это лишь замедлит заживление и обнажит болезненное дно ожога. Кроме того, ребенка нужно срочно показать врачу, который сможет оценить степень поражения и необходимость госпитализации.

4
Были ли случаи таких ожогов в Барнауле?
Как прокомментировали Amic.ru в травмпункте городской поликлиники №9, с ожогами к ним действительно обращаются часто, и люди не могут объяснить, что стало причиной их возникновения. Однако подтвердить, что на это повлиял именно борщевик, врачи не могут. В травмпункте Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи рассказали, что случаев ожогов данным растением у них этим летом еще не было.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2017 14:35
- гость -

Их много видов. Постоянно едим на даче, растущий у нас. Вкус - как петрушка.

0  0
29.06.2017 15:09
Элен

Этих зонтичных пруд пруди, и все на одно лицо Очень трудно различить даже ботанику

0  0
29.06.2017 15:12
- гость -

раз обожгетесь начнете сразу отличать

0  0
29.06.2017 15:26
- гость -

в сибири правильные растут,борщевики,пучка называется,так-что ешьте на здоровье и не парьтесь )

в европейской части,России там да,лучше попу не подтирать,этим "лопушком"

0  0
29.06.2017 15:28
- гость -

Брат когда был маленьким ожегся им сильно на даче. Баловались с отцом, срубили стебель, он полый внутри и типа дудели. В результате у брата был сильный ожог кожи вокруг губ и на руке (которой вытирал), у отца значительно меньше. Было лет 15 назад. Запомнила теперь навсегда это растение)))

0  0
29.06.2017 15:31
- гость -

Делая выводы из статьи, попу "лопушком" подтирать можно, только потом не загорать кверху голой попой.

0  0
29.06.2017 15:44
- гость -

Различить его легко. Достаточно хорошо обжечься, подумать, почитать инфу про него, посмотреть под ноги и сделать выводы.
И странно читать поэтому, что даже ботанику трудно его различить.
Не скажу за всю Сибирь, но под Барнаулом он уже есть, так что "париться" хоть и не надо, но осторожность не помешает.

Заживает ожог полностью очень долго. У меня полгода заживало первый раз (после покоса травы).
С тех пор прошло года три, сейчас запросто его различаю.

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