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Фото: Bobr.by
В последнее время после отдыха на природе люди стали часто обращаться к врачам с ожогами, появившимися после контакта с такими растениями, как борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Что это за растения, почему они так опасны и как оказать первую помощь, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Борщевик – это многолетнее растение, которое в высоту может быть от полутора до шести метров. Вообще это довольно безобидный представитель флоры, и раньше его даже считали съедобным — кормили им скот. Опасность представляют только два вида — борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци. Они богаты эфирными маслами, которые при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету, из-за чего происходит солнечный ожог. То есть ожог вызывает не сам борщевик, а его сок. Без последующего воздействия солнца он не вызовет никакой реакции.
Непосредственное прикосновение к борщевику никаких неприятных ощущений не вызывает, но через некоторое время от контакта с растением на коже появляется темное пятно, которое после на солнце начинает краснеть. Если вы обожглись сегодня, то первые симптомы появятся завтра или еще позже, из-за чего многие пострадавшие и не связывают внезапные ожоги с прогулками по траве. После пятен с интервалом в сутки на пораженной коже появляются волдыри, наполненные жидкостью, такие же, как при любом термическом ожоге второй степени. При больших участках поражения повышается температура тела. Пораженный участок будет "ныть" и болеть не менее трех недель.
При попадании сока растения на кожу ее нужно тщательно промыть водой с мылом и полностью исключить воздействие солнечных лучей и другого УФ-излучения не менее чем в течение 3 суток любыми способами — прикрыть одеждой, наложить чистую сухую марлевую повязку.
В ближайшие две недели следует максимально оберегать пораженные участки кожи от воздействия солнечного света, это снизит тяжесть поражения тканей и поможет предотвратить появление волдырей, обойдется лишь шелушением кожи.
Если контакт с борщевиком остался незамеченным, что часто случается с детьми, и уже появилось пятно или волдыри, аккуратно промойте пораженный участок раствором хлоргексидина или фурацилина, дайте подсохнуть, наложите не туго чистую сухую марлевую повязку. Волдыри ни в коем случае не вскрывать, это лишь замедлит заживление и обнажит болезненное дно ожога. Кроме того, ребенка нужно срочно показать врачу, который сможет оценить степень поражения и необходимость госпитализации.
Комментарии
Их много видов. Постоянно едим на даче, растущий у нас. Вкус - как петрушка.
Этих зонтичных пруд пруди, и все на одно лицо Очень трудно различить даже ботанику
раз обожгетесь начнете сразу отличать
в сибири правильные растут,борщевики,пучка называется,так-что ешьте на здоровье и не парьтесь )
в европейской части,России там да,лучше попу не подтирать,этим "лопушком"
Брат когда был маленьким ожегся им сильно на даче. Баловались с отцом, срубили стебель, он полый внутри и типа дудели. В результате у брата был сильный ожог кожи вокруг губ и на руке (которой вытирал), у отца значительно меньше. Было лет 15 назад. Запомнила теперь навсегда это растение)))
Делая выводы из статьи, попу "лопушком" подтирать можно, только потом не загорать кверху голой попой.
Различить его легко. Достаточно хорошо обжечься, подумать, почитать инфу про него, посмотреть под ноги и сделать выводы.
И странно читать поэтому, что даже ботанику трудно его различить.
Не скажу за всю Сибирь, но под Барнаулом он уже есть, так что "париться" хоть и не надо, но осторожность не помешает.
Заживает ожог полностью очень долго. У меня полгода заживало первый раз (после покоса травы).
С тех пор прошло года три, сейчас запросто его различаю.