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Теплая весна и жаркое лето — главное время для отдыха. Но омрачить каникулы, отпуск или даже просто небольшой выезд или выход на природу может многое. Особенно клещ. Рассказываем, как решать эту проблему через страховку.

О том, где и как отдохнуть летом читайте в спецпроекте Amic.ru "Окунись в лето: лучшие места для жаркого отдыха в Алтайском крае".

1 Нужна ли страховка от клеща? Если вы не делали заблаговременно прививку, то ответ однозначный — нужна. Стоит такой документ около 250-300 рублей на сезон. В него должен быть включен анализ одного клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, на боррелиоз, комплексный анализ на четыре основные инфекции. Что взять с собой на отдых? Рассказываем, что нужно для поездки на дачу или турбазу и где все можно купить в одном месте 4356 0 Если платить из своего кармана, то это будет стоить около 1200 рублей. Не забывайте про препарат иммуноглобулин (1 ампула на 10 кг веса в среднем стоит 700-800 рублей). Наличными сумма при страховом случае не выплачивается, заложенные в нее средства идут на оплату анализов и введение препарата. Полис может гарантировать осмотр и удаление клеща в стационарных условиях, лабораторное исследование насекомого на наличие вирусов, введение иммуноглобулина при наличии показаний, медикаментозную профилактику боррелиоза (если клещ является переносчиком), госпитализацию при возникновении заболевания и даже восстановительное лечение. Но точный перечень услуг смотрите в своем страховом договоре, у каждой компании он может быть разным. Читайте также: Какие виды клещей самые опасные для человека?

2 Что делать, если вас укусил клещ? Клеща надо удалить как можно быстрее. Медработник сделает это более качественно, но время, потраченное на дорогу к нему, может быть слишком велико — чем раньше вытащить клеща, тем меньше бактерий и вирусов он вам передаст. Как спасти утопающего и оказать первую помощь? По статистике, от неоказания помощи в экстренных ситуациях погибает такое же количество человек, как от онкологии 2667 0 Самостоятельно клеща нужно вытаскивать целиком, выкручивая через хоботок, пинцетом или ниткой, не давя на тельце. Место укуса обработайте дезинфицирующим средством, тщательно вымойте руки. Клеща надо положить в баночку или чистую емкость. Старайтесь доставить до больницы как можно быстрее и не пересушив насекомое. Не мажьте его маслом, спиртом, едкими жидкостями. На доставку "злодея" есть не более 24 часов, мертвый клещ уже не исследуется на энцефалит. Обязательно обратитесь в медучреждение. Серопрофилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые двое суток. Если прошло уже четыре дня, то иммуноглобулин уже не применяется. Препарат вводят, если клещ был энцефалитным (определяется исследованиями), а также если нет возможности исследовать клеща. Читайте также: Как защитить себя от укуса клещей? Введенный иммуноглобулин действует один месяц. Так что если в этот период снова укусит клещ, то вводить лекарство второй раз не потребуется. Сыворотку не рекомендуется вводить больше двух раз за сезон.

3 Куда обращаться за помощью? Эту информацию уточняйте у агента, который продает вам страховку. Обязательно выясните все подробности сразу и держите при себе памятку с адресами. Предъявить полис в учреждение, которое не прописано в вашем договоре, вы не можете.