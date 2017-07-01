Фото: kspu.ru
Теплая весна и жаркое лето — главное время для отдыха. Но омрачить каникулы, отпуск или даже просто небольшой выезд или выход на природу может многое. Особенно клещ. Рассказываем, как решать эту проблему через страховку.
О том, где и как отдохнуть летом читайте в спецпроекте Amic.ru "Окунись в лето: лучшие места для жаркого отдыха в Алтайском крае".
Если платить из своего кармана, то это будет стоить около 1200 рублей. Не забывайте про препарат иммуноглобулин (1 ампула на 10 кг веса в среднем стоит 700-800 рублей). Наличными сумма при страховом случае не выплачивается, заложенные в нее средства идут на оплату анализов и введение препарата.
Полис может гарантировать осмотр и удаление клеща в стационарных условиях, лабораторное исследование насекомого на наличие вирусов, введение иммуноглобулина при наличии показаний, медикаментозную профилактику боррелиоза (если клещ является переносчиком), госпитализацию при возникновении заболевания и даже восстановительное лечение. Но точный перечень услуг смотрите в своем страховом договоре, у каждой компании он может быть разным.
Читайте также: Какие виды клещей самые опасные для человека?
Самостоятельно клеща нужно вытаскивать целиком, выкручивая через хоботок, пинцетом или ниткой, не давя на тельце. Место укуса обработайте дезинфицирующим средством, тщательно вымойте руки. Клеща надо положить в баночку или чистую емкость. Старайтесь доставить до больницы как можно быстрее и не пересушив насекомое. Не мажьте его маслом, спиртом, едкими жидкостями. На доставку "злодея" есть не более 24 часов, мертвый клещ уже не исследуется на энцефалит.
Обязательно обратитесь в медучреждение. Серопрофилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые двое суток. Если прошло уже четыре дня, то иммуноглобулин уже не применяется.
Препарат вводят, если клещ был энцефалитным (определяется исследованиями), а также если нет возможности исследовать клеща.
Читайте также: Как защитить себя от укуса клещей?
Введенный иммуноглобулин действует один месяц. Так что если в этот период снова укусит клещ, то вводить лекарство второй раз не потребуется. Сыворотку не рекомендуется вводить больше двух раз за сезон.
Комментарии