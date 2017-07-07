Как в Барнауле будут отмечать день семьи,любви и верности?

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Несмотря на то, что праздник этот относительно молод — появился он в 2008 году — у него уже имеются свои традиции. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Барнауле в этот день.

Поехали кататься

Отметить День семьи, любви и верности смогут даже пассажиры железнодорожного транспорта. Так, в скорых пригородных поездах №7010 "Калина Красная" (вагоны №9, 10, 11), №7012 "Восток" (вагоны №1, 2, 3), №6121/6123 "Просторы Алтая" (вагоны №1, 2, 4, 6), состоится розыгрыш тематических призов из натурального дерева.

Для участия в мероприятии в период с 3 по 8 июля включительно пассажиру необходимо купить в железнодорожных кассах Барнаула билет в указанные вагоны поездов с отправлением 8 июля. Кассир прикрепит к билету индивидуальный порядковый номер — и, может быть, именно вы станете обладателем счастливого сувенира.

Все в парк

В парке "Солнечный ветер" в Барнауле в субботу, 8 июля, пройдет развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности.

В 12:00 в парке выступит оркестр "Барнаульский диксиленд" под управлением Сергея Ведерникова.

В 15.00 посетители погрузятся в атмосферу древней Руси. Пройдут хороводы от сообщества "Солнечный хоровод" под руководством Артёма Черевко, танцы и игры для всех желающих.

В 17.00 состоится развлекательная программа, в которой смогут принять участие и дети и взрослые. По словам организаторов, посетители смогут ощутить, что они являются членами одной большой семьи.

Бегут даже младенцы

Традиционный забег младенцев, приуроченный к Дню семьи, состоится 8 июля в ТЦ "Пионер". Участниками соревнования могут быть дети до двух лет. Малышам предстоит преодолеть дистанцию в пять метров.Кроме того будет состязание на необычные приманки для привлечения младенца к финишу и конкурс на единый образ всей семьи Family Look. Победителей ждут множество призов и подарков. Мероприятие пройдет с 15:00 до 18:00. Приглашаются все желающие.

Знать историю

К всероссийскому дню семьи, любви и верности в государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) 8 июля проедутся просветительные программы: "Любовь, живущая в веках: о святых Петре и Февронии Муромских"(13.00-14.00 ч.) и "Чайная машина – русский самовар" на мини-выставке "Истории Домовенка"(15.00-16.00 ч.).

Для души

В 17:00 в концертном зале "Сибирь" состоится выступление известных алтайских музыкантов. Юлия, Денис и Милана Веселовские, Исикима Гифт Исаак, Антон Концеба, Данил Алымов и дуэт аккордеонистов Twins представят большой концерт посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности.

Татьяна Лапшичева