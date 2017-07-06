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Летим отдыхать. Как быстро спланировать поездку при помощи Интернета?

, ИА "Амител"
Восемь полезных сайтов, которые помогут организовать комфортный отдых за границей


В путешествии, особенно за рубеж, очень хочется совместить планирование и спонтанность. Однако чаще получается так, что мы часами бороздим просторы Интернета, тратя бесценное время и нервы на поиск нужной информации. И в конце концов ни о каком духе авантюризма и спонтанности не может идти речь. Поэтому Amic.ru рассказывает о полезных сайтах, которые помогут подготовиться к поездке быстрее и удобнее.

Больше интересного читайте в проекте Amic.ru "Окунись в лето"

1
Привет, Google. Куда поехать отдыхать?
 

Google — вещь безусловно полезная, однако есть опасность утонуть в бескрайнем море информации. Если вы не определились с пунктом назначения или не знаете, что интересного вас ждет в конкретном месте, поможет сервис Agentika.

После регистрации открывается доступ к большой базе данных с отзывами путешественников. Причём не только справка об интересном вам месте, но даже и то, какую сумму стоит захватить с собой.

А самое замечательное, что составив свой индивидуальный маршрут, вы можете взять его с собой в дорогу оффлайн и пользоваться им даже там, где нет интернета.

2
Сколько брать денег?
Бюджет поездки, безусловно, один из самых значимых вопросов для путешественников. Здесь хорошим помощником может стать сервис Numbeo. В нём предоставлена информация о потенциальных расходах в любом месте планеты. Причём расписано всё более чем подробно: можно узнать не только о стоимости проживания и питания, но и средний прайс на одежду и даже какова цена 1 кг бананов. Единственный нюанс заключается в том, что сервис англоязычный. Однако, при желании, разобраться что к чему особого труда не составит.
3
Куда сходить, на что посмотреть?
Составить план путешествия поможет сервис https://plan.ever.travel/ru. При помощи интерактивной карты этого ресурса можно выбрать место путешествия. Здесь же отмечены все достопримечательности. Поэтому легко продумать свой маршрут или же посмотреть готовые.
4
А какие документы?
Для въезда в любую страну требуются определенные документы, на подготовку которых тоже уйдет время. Посмотреть, что именно нужно и в какие сроки, можно на сайте консульства той страны, в которую вы собираетесь. Важно помнить, что условия въезда постоянно изменяются, так что не поленитесь проверить требования, даже если вы уже бывали в этой стране.

Кроме того, в загранпоездку все-таки стоит приобрести медицинскую страховку. Помимо того, что это убережет путешественника от каких-то неожиданностей со здоровьем в дальней сторонке, без страхования медицинских расходов сейчас не получить шенгенскую визу. Приобрести туристическую страховку удобнее и быстрее через online-сервисы. Один из них — ресурс с уникальным алгоритмом подбора нужной страховки Cherehapa. На этом сайте, как уверяют пользователи, можно сделать электронный полис буквально за пять минут.
5
Бронируем авиабилеты
Настал тот момент, когда спонтанность окажется полезной. Бывалые путешественники советуют бронировать билеты за 45 дней до полёта, потому что если делать это за два-три месяца, то есть риск потратиться сильнее. Дело в том, что цена может измениться, так как на сайте на дальний срок авиакомпании выставляют примерные цены, ориентируясь на популярность рейсов в прошлом году. А за 45 дней до полёта цены указываются точные.
6
А как же сэкономить?

Экономить на полётах можно, главное — знать нюансы. Например, в некоторых авиакомпаниях заказывая билеты в середине недели есть шанс получить билет со скидкой. Как раз в этот период неоплаченная бронь снова выставляется на продажу, и, позвонив в авиакомпанию по телефону, можно получить места в самолёте по сниженной цене.Помимо этого существуют спецпредложения. Конечно, здесь есть свои минусы, например их нельзя вернуть или можно сделать только частично, есть ограничение в плане багажа и так далее.

Чтобы найти спецпредложения, можно подписаться на рассылку от нескольких авиакомпаний или использовать сайты-агрегаторы, которые собирают информацию по многим авиакомпаниям и агентствам по продаже билетов. Сегодня наибольшим спросом у туристов пользуются агрегаторы авиабилетов: Aviasales и Skyscanner.

Кстати, подробную информацию о самолете подскажут сайты SeatGuru и SeatExpert. Здесь указывается даже наличие розеток и телевизоров в салоне, а также где находятся туалеты и каково расстояние между рядами. Это поможет определиться с выбором места в салоне.

7
Как собрать багаж?
Взять меньше сумок и ехать налегке это здорово. Однако количество вещей при этом может остаться тем же. В интернете можно найти видео, которые вас не только удивят, но и помогут правильно укомплектовать багаж, чтобы уместить в одной сумке всё. Например, мелкие предметы можно складывать друг в друга по типу матрёшки.
Еще один совет: берите с собой одежду, которая сочетается между собой. Таким образом, вы возьмете меньше вещей, но и не будете ходить в одном и том же, потому что одежду можно комбинировать.

Вадим Ощиков

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Комментарии

6.07.2017 13:56
- гость -

Забыли самое главное - как заработать 200 тыс на неделю отдыха

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6.07.2017 14:08
- гость -

Головой думать надо! ) И почему именно 200 тыс. на неделю? Можно и три на эти деньги вдвоем отдыхать.

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6.07.2017 14:34
- гость -

на 3 тыщ отдыхать в двоем??хаахаааааа где?дома 3 дня))))тогда можно

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