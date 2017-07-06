В путешествии, особенно за рубеж, очень хочется совместить планирование и спонтанность. Однако чаще получается так, что мы часами бороздим просторы Интернета, тратя бесценное время и нервы на поиск нужной информации. И в конце концов ни о каком духе авантюризма и спонтанности не может идти речь. Поэтому Amic.ru рассказывает о полезных сайтах, которые помогут подготовиться к поездке быстрее и удобнее.

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1 Привет, Google. Куда поехать отдыхать? Google — вещь безусловно полезная, однако есть опасность утонуть в бескрайнем море информации. Если вы не определились с пунктом назначения или не знаете, что интересного вас ждет в конкретном месте, поможет сервис Agentika. После регистрации открывается доступ к большой базе данных с отзывами путешественников. Причём не только справка об интересном вам месте, но даже и то, какую сумму стоит захватить с собой. А самое замечательное, что составив свой индивидуальный маршрут, вы можете взять его с собой в дорогу оффлайн и пользоваться им даже там, где нет интернета.

2 Сколько брать денег? Бюджет поездки, безусловно, один из самых значимых вопросов для путешественников. Здесь хорошим помощником может стать сервис Numbeo . В нём предоставлена информация о потенциальных расходах в любом месте планеты. Причём расписано всё более чем подробно: можно узнать не только о стоимости проживания и питания, но и средний прайс на одежду и даже какова цена 1 кг бананов. Единственный нюанс заключается в том, что сервис англоязычный. Однако, при желании, разобраться что к чему особого труда не составит.

3 Куда сходить, на что посмотреть? Составить план путешествия поможет сервис https://plan.ever.travel/ru . При помощи интерактивной карты этого ресурса можно выбрать место путешествия. Здесь же отмечены все достопримечательности. Поэтому легко продумать свой маршрут или же посмотреть готовые.

4 А какие документы? Аптечка в дорогу. Инфографика Показываем, что взять с собой в путешествие по России и за рубеж 1686 1



Кроме того, в загранпоездку все-таки стоит приобрести медицинскую страховку. Помимо того, что это убережет путешественника от каких-то неожиданностей со здоровьем в дальней сторонке, без страхования медицинских расходов сейчас не получить шенгенскую визу. Приобрести туристическую страховку удобнее и быстрее через online-сервисы. Один из них — ресурс с уникальным алгоритмом подбора нужной страховки Для въезда в любую страну требуются определенные документы, на подготовку которых тоже уйдет время. Посмотреть, что именно нужно и в какие сроки, можно на сайте консульства той страны, в которую вы собираетесь. Важно помнить, что условия въезда постоянно изменяются, так что не поленитесь проверить требования, даже если вы уже бывали в этой стране.Кроме того, в загранпоездку все-таки стоит приобрести медицинскую страховку. Помимо того, что это убережет путешественника от каких-то неожиданностей со здоровьем в дальней сторонке, без страхования медицинских расходов сейчас не получить шенгенскую визу. Приобрести туристическую страховку удобнее и быстрее через online-сервисы. Один из них — ресурс с уникальным алгоритмом подбора нужной страховки Cherehapa . На этом сайте, как уверяют пользователи, можно сделать электронный полис буквально за пять минут.

5 Бронируем авиабилеты Настал тот момент, когда спонтанность окажется полезной. Бывалые путешественники советуют бронировать билеты за 45 дней до полёта, потому что если делать это за два-три месяца, то есть риск потратиться сильнее. Дело в том, что цена может измениться, так как на сайте на дальний срок авиакомпании выставляют примерные цены, ориентируясь на популярность рейсов в прошлом году. А за 45 дней до полёта цены указываются точные.

6 А как же сэкономить? Куда можно улететь из Барнаула прямым рейсом? Инфографика Летом барнаульцам предложена более обширная карта полетов из аэропорта Барнаула им. Германа Титова 7923 12 Экономить на полётах можно, главное — знать нюансы. Например, в некоторых авиакомпаниях заказывая билеты в середине недели есть шанс получить билет со скидкой. Как раз в этот период неоплаченная бронь снова выставляется на продажу, и, позвонив в авиакомпанию по телефону, можно получить места в самолёте по сниженной цене.Помимо этого существуют спецпредложения. Конечно, здесь есть свои минусы, например их нельзя вернуть или можно сделать только частично, есть ограничение в плане багажа и так далее. Чтобы найти спецпредложения, можно подписаться на рассылку от нескольких авиакомпаний или использовать сайты-агрегаторы, которые собирают информацию по многим авиакомпаниям и агентствам по продаже билетов. Сегодня наибольшим спросом у туристов пользуются агрегаторы авиабилетов: Aviasales и Skyscanner. Кстати, подробную информацию о самолете подскажут сайты SeatGuru и SeatExpert. Здесь указывается даже наличие розеток и телевизоров в салоне, а также где находятся туалеты и каково расстояние между рядами. Это поможет определиться с выбором места в салоне.

7 Как собрать багаж? Взять меньше сумок и ехать налегке это здорово. Однако количество вещей при этом может остаться тем же. В интернете можно найти видео, которые вас не только удивят, но и помогут правильно укомплектовать багаж, чтобы уместить в одной сумке всё. Например, мелкие предметы можно складывать друг в друга по типу матрёшки. Еще один совет: берите с собой одежду, которая сочетается между собой. Таким образом, вы возьмете меньше вещей, но и не будете ходить в одном и том же, потому что одежду можно комбинировать.

Вадим Ощиков