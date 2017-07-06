В путешествии, особенно за рубеж, очень хочется совместить планирование и спонтанность. Однако чаще получается так, что мы часами бороздим просторы Интернета, тратя бесценное время и нервы на поиск нужной информации. И в конце концов ни о каком духе авантюризма и спонтанности не может идти речь. Поэтому Amic.ru рассказывает о полезных сайтах, которые помогут подготовиться к поездке быстрее и удобнее.
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Google — вещь безусловно полезная, однако есть опасность утонуть в бескрайнем море информации. Если вы не определились с пунктом назначения или не знаете, что интересного вас ждет в конкретном месте, поможет сервис Agentika.
После регистрации открывается доступ к большой базе данных с отзывами путешественников. Причём не только справка об интересном вам месте, но даже и то, какую сумму стоит захватить с собой.
А самое замечательное, что составив свой индивидуальный маршрут, вы можете взять его с собой в дорогу оффлайн и пользоваться им даже там, где нет интернета.
Кроме того, в загранпоездку все-таки стоит приобрести медицинскую страховку. Помимо того, что это убережет путешественника от каких-то неожиданностей со здоровьем в дальней сторонке, без страхования медицинских расходов сейчас не получить шенгенскую визу. Приобрести туристическую страховку удобнее и быстрее через online-сервисы. Один из них — ресурс с уникальным алгоритмом подбора нужной страховки Cherehapa. На этом сайте, как уверяют пользователи, можно сделать электронный полис буквально за пять минут.
Экономить на полётах можно, главное — знать нюансы. Например, в некоторых авиакомпаниях заказывая билеты в середине недели есть шанс получить билет со скидкой. Как раз в этот период неоплаченная бронь снова выставляется на продажу, и, позвонив в авиакомпанию по телефону, можно получить места в самолёте по сниженной цене.Помимо этого существуют спецпредложения. Конечно, здесь есть свои минусы, например их нельзя вернуть или можно сделать только частично, есть ограничение в плане багажа и так далее.
Чтобы найти спецпредложения, можно подписаться на рассылку от нескольких авиакомпаний или использовать сайты-агрегаторы, которые собирают информацию по многим авиакомпаниям и агентствам по продаже билетов. Сегодня наибольшим спросом у туристов пользуются агрегаторы авиабилетов: Aviasales и Skyscanner.
Кстати, подробную информацию о самолете подскажут сайты SeatGuru и SeatExpert. Здесь указывается даже наличие розеток и телевизоров в салоне, а также где находятся туалеты и каково расстояние между рядами. Это поможет определиться с выбором места в салоне.
Вадим Ощиков
Комментарии
Забыли самое главное - как заработать 200 тыс на неделю отдыха
Головой думать надо! ) И почему именно 200 тыс. на неделю? Можно и три на эти деньги вдвоем отдыхать.
на 3 тыщ отдыхать в двоем??хаахаааааа где?дома 3 дня))))тогда можно