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Политическая ситуация в соседствующем с Алтайским краем Кузбассе, как представляется, в ближайшее время может претерпеть заметные изменения. Дело в том, что с конца мая действующий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев находится в отпуске и сейчас проходит реабилитацию после перенесенной операции. Как развиваются события вокруг лидера угольного сердца России портал Amic.ru рассказывает в своей рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно официальным данным, губернатор перенес операцию на позвоночнике в Германии.
В администрации региона отмечали, что решение довериться немецким медикам губернатор принял в связи с тем, что не хотел возлагать излишнюю долю ответственности на отечественных специалистов.
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Также широкий ход получила информация о том, что губернатор буквально рвется на работу, а чиновники его администрации ожидают скорейшего появления Тулеева на рабочем месте. Однако до сих пор этого не произошло.
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Однако затем стало известно, что Тулеева перевезли в Москву. Официально отмечалось, что с такой инициативой выступила глава федерального Минздрава Вероника Скворцова, взявшая реабилитацию губернатора под личный контроль.
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По имеющимся данным, Аман Тулеев был переведен в Центральную клиническую больницу управления делами Кремля.
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Областные чиновники подчеркивали, что глава Кузбасса даже не думал подавать заявления о досрочном сложении полномочий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков также заявлял, что ему ничего не известно о таком намерении губернатора.
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Впрочем, после перевода Тулеева на реабилитацию в Москву слухи о скорой отставке главы Кузбасса, который руководит регионом уже 20 лет – с 1 июля 1997 года – вышли на новый виток.
В свое время Носова уже называли вероятным кандидатом на попадание в кресло главы Кузбасса, но до сегодняшнего дня такой сценарий не получил своего развития.Однако неназванные источники уверяют, что господин Носов уже знакомится с чиновниками кузбасской администрации и запрашивает справки о социально-экономической ситуации в регионе.
Показательно то, что политикам из Кемеровской области в качестве вероятных преемников Тулеева в СМИ уделяется меньше внимания, поскольку они, якобы, не удовлетворяют в этом отношении Москву.Возможным показателем грядущего "передела" в регионе отчасти можно считать тот факт, что буквально накануне президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ГУ МВД по Кемеровской области, генерал-лейтенанта полиции Юрия Ларионова, а также его зама, генерал-майора юстиции Владимира Шепеля.
Еще одним маркером политической неопределенности в Кузбассе можно считать перенос заключительной в этом сезоне сессии областного совета депутатов с 5 на 12 июля.
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