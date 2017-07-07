Как долго губернатор Тулеев находится в отпуске?

Аман Гумирович Тулеев официально находится в отпуске с 22 мая этого года. На публике он не появлялся с конца апреля.

Согласно официальным данным, губернатор перенес операцию на позвоночнике в Германии.

В администрации региона отмечали, что решение довериться немецким медикам губернатор принял в связи с тем, что не хотел возлагать излишнюю долю ответственности на отечественных специалистов.

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Также широкий ход получила информация о том, что губернатор буквально рвется на работу, а чиновники его администрации ожидают скорейшего появления Тулеева на рабочем месте. Однако до сих пор этого не произошло.