Тепло, но дождливо будет в Алтайском крае в предстоящие выходные, 8 и 9 июля 2017 года.

Как сообщила ИА "Амител" начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых, в большинстве районов Алтайского края в выходные и начало следующей рабочей недели ожидается неустойчивая, временами с кратковременными грозовыми дождями погода.

В то же время, будет тепло. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 10 до 18 градусов тепла. Днем столбики термометра покажут от 25 до 30 градусов тепла.

По словам синоптика, за первые дни месяца в некоторых районах Алтайского края уже выпала месячная норма осадков. В частности, такая ситуация сложилась в селе Калманка и городе Заринск. В Барнауле за четыре дня июля выпало 46 мм осадков. Это 72% от месячной нормы. В остальных районах края от 30 до 60% от месячной нормы.

В целом, по словам Людмилы Сырых, сильные грозовые дожди в июле для Алтайского края являются нормальный явлением.

Евгения Бояринова