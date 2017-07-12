Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был умным и эрудированным. Но важно не только, какую информацию в обучении получает ребенок, но и как он ее воспринимает. Не всегда виноваты "плохие учителя" или сам ученик. Главные причины низкой успеваемости в школе — отсутствие внимания, плохая память, низкая скорость чтения. Рассказываем, как и где можно решить эту проблему.
Скорочтение — это не только умение быстро, в три-четыре раза быстрее средней скорости, читать. Это, прежде всего, способность быстро воспринимать текст при использовании особых способов чтения.
Создателем российской детской школы скорочтения является автор более 30 методик ускоренного обучения, книги-бестселлера "Скорочтение для детей. Как научить ребенка читать правильно?" Шамиль Ахмадуллин. Теперь школа, работающая по его методике, есть и в Барнауле, но об этом чуть позже.
Пытаясь привить любовь к чтению своему ребенку, большинство родителей чаще всего заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам. Но проблема в низком уровне внимания и неразвитой памяти ребенка. Он просто не может усваивать ту информацию, которую до него доводят. Современная школа очень мало времени и внимания уделяет способам чтения и эффективной работе с информацией.
Навык скорочтения нужен для правильной работы с информацией, пониманию текстов. Когда ребенок начинает им овладевать, ему интереснее читать, учиться, ведь он открывает в себе новые возможности, видит, что может иметь успех в той или иной сфере. Чтение перестает быть тяжелой работой. Это удовольствие, интересный и захватывающий процесс.
Нанять репетитора? Репетитор больше подходит для подготовки к экзаменам или тестам. Ведь в большинстве случаев он не становится тренером, который помогает ставить цели и достигать их. Репетитор чаще помогает делать домашние задания и готовиться к контрольным. А вам ведь интересно, чтобы ребенок умел думать и воспринимать сам, а не жил по подсказкам.
Пожалуй, лучший вариант — специализированная школа скорочтения, где не просто научат этому навыку, а привьют детям любовь к обучению. Вот тут расскажем о Школе скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле, которая работает по методике Шамиля Ахмадуллина.
Эффект достигается за счет комплексного подхода. Во-первых, ребенка отучат думать: "Учеба — это боль". Учеба станет удовольствием.
"Мы проводим тренинг в игровой форме. Ребятам это очень нравится, потому что новая информация легко воспринимается и быстро запоминаются. К тому же дети видят свои результаты, понимают их значимость и более увлеченно включаются в процесс", — пояснила руководитель школы Ольга Чернявская.
Во-вторых, в школе дают комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение угла зрения. Методика прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили ее результативность.
Руководитель Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает уже летом пройти собеседование, а после и тренинг, записавшись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на сайте: barnaul.turboread.ru
Адрес школы: пр-т Комсомольский 80В, 3 этаж.
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