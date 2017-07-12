Среда, 12 Июль, 09:14

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,74
€ 69,2
Brent
$ 51,5
22°
Обь
283см +9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Вопрос дня



Кто может научить ребенка скорочтению в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем, где можно получить этот полезный навык


Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был умным и эрудированным. Но важно не только, какую информацию в обучении получает ребенок, но и как он ее воспринимает. Не всегда виноваты "плохие учителя" или сам ученик. Главные причины низкой успеваемости в школе — отсутствие внимания, плохая память, низкая скорость чтения. Рассказываем, как и где можно решить эту проблему.

1
Что такое скорочтение?

Скорочтение — это не только умение быстро, в три-четыре раза быстрее средней скорости, читать. Это, прежде всего, способность быстро воспринимать текст при использовании особых способов чтения.

Создателем российской детской школы скорочтения является автор более 30 методик ускоренного обучения, книги-бестселлера "Скорочтение для детей. Как научить ребенка читать правильно?" Шамиль Ахмадуллин. Теперь школа, работающая по его методике, есть и в Барнауле, но об этом чуть позже.

2
В чем смысл скорочтения?

Пытаясь привить любовь к чтению своему ребенку, большинство родителей чаще всего заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам. Но проблема в низком уровне внимания и неразвитой памяти ребенка. Он просто не может усваивать ту информацию, которую до него доводят. Современная школа очень мало времени и внимания уделяет способам чтения и эффективной работе с информацией.

Навык скорочтения нужен для правильной работы с информацией, пониманию текстов. Когда ребенок начинает им овладевать, ему интереснее читать, учиться, ведь он открывает в себе новые возможности, видит, что может иметь успех в той или иной сфере. Чтение перестает быть тяжелой работой. Это удовольствие, интересный и захватывающий процесс.

3
Как научить ребенка скорочтению?

Нанять репетитора? Репетитор больше подходит для подготовки к экзаменам или тестам. Ведь в большинстве случаев он не становится тренером, который помогает ставить цели и достигать их. Репетитор чаще помогает делать домашние задания и готовиться к контрольным. А вам ведь интересно, чтобы ребенок умел думать и воспринимать сам, а не жил по подсказкам.

Пожалуй, лучший вариант — специализированная школа скорочтения, где не просто научат этому навыку, а привьют детям любовь к обучению. Вот тут расскажем о Школе скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле, которая работает по методике Шамиля Ахмадуллина.

Эффект достигается за счет комплексного подхода. Во-первых, ребенка отучат думать: "Учеба — это боль". Учеба станет удовольствием.

"Мы проводим тренинг в игровой форме. Ребятам это очень нравится, потому что новая информация легко воспринимается и быстро запоминаются. К тому же дети видят свои результаты, понимают их значимость и более увлеченно включаются в процесс", — пояснила руководитель школы Ольга Чернявская.

Во-вторых, в школе дают комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение угла зрения. Методика прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили ее результативность.

4
В каком возрасте лучше начать обучение?
Ребенка можно начинать обучать скорочтению с момента, когда он может читать про себя — 6-7 лет. В Школе скорочтения учатся дети детей трех возрастных групп: с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет. Обучающий курс состоит всего из 10 занятий.
5
Результат гарантирован?
"Мы хотим сотрудничать с родителями, с которыми у нас общее видение и общие цели. С теми, кто понимает ценность инвестиций в навыки ребенка. К тому же мы даем стопроцентную гарантию результата! Если у ребенка нет прогресса — возвращаем деньги. Человек должен платить только за результат! Поэтому мы принимаем решение о том, будем ли заниматься с ребенком, лишь после собеседования", — ответила Ольга Чернявская.
6
Как записаться на тренинг скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина?

Руководитель Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает уже летом пройти собеседование, а после и тренинг, записавшись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на сайте: barnaul.turboread.ru

Адрес школы: пр-т Комсомольский 80В, 3 этаж.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:07
Три автомобиля столкнулись на Южном тракте в Барнауле 0
09:00
Кто может научить ребенка скорочтению в Барнауле? 0
08:50
Абхазия готова заплатить 1 млн руб. за помощь в поисках убийц москвича 0
08:32
Девушка, погибшая от пули на трассе Ростова, была женой экс-полицейского 3
08:30
Что такое ретропроводка? 1
08:15
Восемь человек тушили гараж и надворные постройки в Барнауле 0
08:00
Строительство дома с использованием 3D-опалубки ведется в Барнауле 0
07:50
Каникулы в Томске: что посмотреть в Сибирских Афинах 2
07:34
Куда сводить гостей в Барнауле? Рецепт идеальных впечатлений 3
07:22
Скрипач, рокеры и Кадышева. Кто "зажигал" на Дне Барнаула в разные годы? 0
07:03
Двухуровневую квартиру с камином в зале продают в Барнауле за 11 млн рублей 0
06:47
Сколько стоят дачи рядом с Барнаулом и что можно купить за 30 тыс. рублей? 0
06:32
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 5
06:23
Грозы с градом прогнозируют в Алтайском крае 12 июля 0
06:01
Портал к вершине: как выглядит самый ухоженный подземный переход Барнаула 0
05:01
Российский военный советник погиб при минометном обстреле в Сирии 0
04:13
Клип на песню из "Форсажа" стал самым популярным роликом на YouTube 0
03:18
Российских пограничников арестовали на Украине 2
02:23
СМИ: автомобиль на трассе в Ростовской области расстрелял полицейский 0
01:09
Рособрнадзор усомнился в объективности золотых медалей в ряде регионов РФ 1
00:16
ПФР проверит данные о возможной утечке данных 17 тысяч человек 0
23:57
Неизвестный мужчина расстрелял автомобиль на трассе в Ростовской области 0
23:34
Туристов задержали в Эстонии за попытку сделать селфи на российской границе 0
23:11
Британский школьник случайно убил своего одноклассника сыром 2
22:57
Siemens подал иск против "Технопромэскпорта" из-за его турбин в Крыму 2
22:33
Российского туриста убили в Абхазии 0
22:07
Милонова исключили из Петербургской духовной академии за прогулы 1
21:56
Алтайские волонтеры ведут поиски пропавшей около трех недель назад бийчанки 0
21:23
Порядок предоставления льготных автокредитований изменили в России 0
21:08
Видео последних минут жизни "офисного стрелка" в Москве появилось в сети 0
20:43
Движение машин ограничат в Алтайском крае из-за проезда военных колонн 0
20:23
Барнаулец предстанет перед судом за обман 26 автомобилистов 0
20:09
Порошенко назвал завершение ассоциации Украины и ЕС поражением Кремля 1
19:45
Танцующий медведь, воробей-полицейский и затопленные дороги: обзор соцсетей 0
19:38
Рижская полиция взяла на работу самку воробья 0
19:16
Жительница Кузбасса 22 года незаконно получала пенсию двух государств 1
19:08
Коротко о главном: дорожающий бензин, страсти по зоопарку и День города
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 июля
18:51
Экс-полицейский застрелил женщину в офисе на севере Москвы 2
18:29
"Это станет трагедией": что думают жители Барнаула о закрытии зоопарка 9
18:26
Правила перевозки детей в авто изменятся в России с 12 июля 1
18:09
Бездомный зарезал возле подъезда своего знакомого в Новосибирске 0
17:57
Фотоновости. Барнаульцев предупреждают о надвигающейся буре 1
17:41
Звуки взрывов раздаются в Бийске 0
17:24
Гранату обнаружили в барнаульском дворе 0
17:19
"Релакс, мой пупсик": родители выпускников стали звездами YouTube 5
17:06
Гвоздь программы: кто станет главной звездой Дня города в Барнауле? 5
16:49
Алтайские следователи возбудили дело после смерти ребенка в больнице 0
16:33
Экс-глава аппарата АКЗС Людмила Шевчук получила штраф за мошенничество 16
16:21
Стас Костюшкин заявил, что просыпается под песню Шнурова 1
16:12
ГИБДД сообщила подробности наезда легковушки на остановку в Барнауле 2

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.