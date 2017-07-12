Как научить ребенка скорочтению?

Нанять репетитора? Репетитор больше подходит для подготовки к экзаменам или тестам. Ведь в большинстве случаев он не становится тренером, который помогает ставить цели и достигать их. Репетитор чаще помогает делать домашние задания и готовиться к контрольным. А вам ведь интересно, чтобы ребенок умел думать и воспринимать сам, а не жил по подсказкам.

Пожалуй, лучший вариант — специализированная школа скорочтения, где не просто научат этому навыку, а привьют детям любовь к обучению. Вот тут расскажем о Школе скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле, которая работает по методике Шамиля Ахмадуллина.

Эффект достигается за счет комплексного подхода. Во-первых, ребенка отучат думать: "Учеба — это боль". Учеба станет удовольствием.

"Мы проводим тренинг в игровой форме. Ребятам это очень нравится, потому что новая информация легко воспринимается и быстро запоминаются. К тому же дети видят свои результаты, понимают их значимость и более увлеченно включаются в процесс", — пояснила руководитель школы Ольга Чернявская.

Во-вторых, в школе дают комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение угла зрения. Методика прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили ее результативность.