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Неустойчивая и дождливая погода ожидает жителей Алтайского края в предстоящую неделю с 10 по 16 июля. В первой половине недели температура воздуха будет достаточно теплой, а во второй половине недели ожидается похолодание. Об этом ИА "Амител" сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

По словам синоптика, в этот период на территории края прогнозируются дожди небольшой, умеренной и местами усиленной интенсивности. Дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра и локальным выпадением града. В выходные дни интенсивность дождей ослабеет.

В то же время, первая половина недели будет теплой: температура воздуха днем будет колебаться от 22 до 28 градусов тепла. Ночью температура составит от 11 до 16 градусов тепла.

С 13 июля в край придет похолодание. Вплоть до 16 июля, столбик термометра не поднимется выше 17 — 22 градусов тепла. Ночью температура понизиться до 6 — 12 градусов тепла.

Между тем, синоптики прогнозируют, что в целом июль в Алтайском крае будет теплее нормы.

Сальвина Манукян