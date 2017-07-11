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С 10 июля в России изменились правила регистрации транспортных средств, соответствующий приказ в МВД издали 20 марта 2017 года. Что ждет автовладельцев, читайте в нашей традиционной рубрике "Вопрос-ответ".

Теперь автомобиль можно будет ставить на учет с трудночитаемыми идентификационными номерами, которые пришли в плачевное состояние в результате износа, коррозии или ремонта. Кроме того, как пишет "Лента.Ру", россиянам разрешат восстанавливать регистрацию транспортного средства, если владелец устранит причину, которая повлекла ее изначальное аннулирование. А восстановить можно будет в любом регистрационном подразделении. Также автовладельцу подачи заявления через Единый портал госуслуг дадут возможность обходить процедуру проверки и комплектации документов и предоставлять свою машину сразу в место осмотра.

Стоит отметить, что из перечня документов, которые теперь нужно собирать для регистрации исключен полис ОСАГО.