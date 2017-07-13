Фото: vsluh.net

Колорадский жук наносит вред посадкам картофеля не только в крупных фермерских, но и в частных хозяйствах. Поэтому любого садовода интересует вопрос, как уничтожить вредителя. Тем более что по информации ИА "Амител" , в Алтайском крае в 2017 году для него созданы благоприятные погодные условия.

1 Кто такой колорадский жук? Колорадский картофельный жук — насекомое семейства жуков-листоедов. Они и их личинки питаются листьями паслёновых культур: картофеля, томата, баклажана, реже — табака. Одно взрослое насекомое за свою жизнь съедает более 40 листьев картофеля. Насекомые живут около года. Причём в виде яйца — неделю, в виде личинки — месяц, полтора. Всё остальное время в виде жука. Они поедают не только листья и их черешки, но и стебли растений, уничтожая урожай.

2 Когда колорадский жук появился в России? Появился картофельный листоед в 1859 году на картофельных полях американского штата Колорадо. Отсюда и название – колорадский жук. До СССР он "добрался" во времена холодной войны. Ходили даже слухи, что его подбросило ЦРУ. Более официальная версия звучит так — вредителя на территорию России занесли сильные ветры вкупе с высокой летней температурой. Примерно в начале девяностых он начал распространяться по территории Алтайского крае. Читайте также: Как правильно сажать и растить картофель?

3 Где зимует колорадский жук и когда он появляется? Зимнее время вредители пережидают, зарывшись в землю на глубину до 0,5 м, и спокойно переносят промерзание почвы до -9 градусов. С наступлением тепла и прогревом грунта до 13 градусов насекомые выбираются на поверхность и сразу же приступают к поиску пищи. Читайте также: Колорадский жук: народные способы борьбы

5 Как уничтожить колорадского жука? Вредоносность колорадского жука невозможно предотвратить каким-то отдельным приёмом. Для защиты картофеля разработан целый комплекс организационных и истребительных мероприятий: зимой периодически очищать участки зимовки жука от снежного покрова или просто уплотнять, что приводит к частичной гибели зимующих жуков и куколок;

ранней весной проводить приманочные посадки картофеля, чтобы на них в первую очередь концентрировались вышедшие из зимовки жуки с последующим их уничтожением;

не сажать картофель на заселённых жуком участках два-три года;

при посадке рекомендуется грядочное расположение картофеля, что делает его доступным при обследовании и обработке;

при заселении личинками 5-10% кустов начать опрыскивания препаратами: "Актара", "Децис профи", "Кинмикс", "Колорадо", "Конфидор экстра", "Кораген" и др. Как правило проводится две обработки: в фазу полных всходов и в фазу бутонизации;

поздней осенью необходимо провести глубокую перекопку участков из под паслёновых культур на глубину 25см. Смотрите также: Копай. Греби. Худей: инфографика о том, как дача помогает делать фигуру

6 Кто ест колорадского жука и его личинок? Главные враги колорадских жуков — клопы периллюс и подизус. Но на территории России они распространены в основном в Краснодарском крае. В холодном Алтайском крае им просто не выжить. Яйцами и личинками колорадского жука питаются божьи коровки, жужелицы, златоглазки, а также некоторые птицы, например, фазаны, куропатки, домашние курицы, индюки. В некоторых хозяйствах для эффективной борьбы с колорадским жуком используют цесарок (индюшек). Для этого им с первых дней жизни в корм добавляют толченых или мелкорубленых насекомых. Уже потом, когда их выпускают в растующую картошку, они сами внимательно ищут привычную пищу — жуков. Но если вы завели цесарку, то ни в коем случае нельзя обрабатывать посадки химическими растворами.

Евгения Бояринова