Как уничтожить колорадского жука?

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Колорадский жук наносит вред посадкам картофеля не только в крупных фермерских, но и в частных хозяйствах. Поэтому любого садовода интересует вопрос, как уничтожить вредителя. Тем более что по информации ИА "Амител" , в Алтайском крае в 2017 году для него созданы благоприятные погодные условия.
Вредоносность колорадского жука невозможно предотвратить каким-то отдельным приёмом. Для защиты картофеля разработан целый комплекс организационных и истребительных мероприятий:
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зимой периодически очищать участки зимовки жука от снежного покрова или просто уплотнять, что приводит к частичной гибели зимующих жуков и куколок;
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ранней весной проводить приманочные посадки картофеля, чтобы на них в первую очередь концентрировались вышедшие из зимовки жуки с последующим их уничтожением;
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не сажать картофель на заселённых жуком участках два-три года;
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при посадке рекомендуется грядочное расположение картофеля, что делает его доступным при обследовании и обработке;
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при заселении личинками 5-10% кустов начать опрыскивания препаратами: "Актара", "Децис профи", "Кинмикс", "Колорадо", "Конфидор экстра", "Кораген" и др. Как правило проводится две обработки: в фазу полных всходов и в фазу бутонизации;
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поздней осенью необходимо провести глубокую перекопку участков из под паслёновых культур на глубину 25см.
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Главные враги колорадских жуков — клопы периллюс и подизус. Но на территории России они распространены в основном в Краснодарском крае. В холодном Алтайском крае им просто не выжить.
Яйцами и личинками колорадского жука питаются божьи коровки, жужелицы, златоглазки, а также некоторые птицы, например, фазаны, куропатки, домашние курицы, индюки.
В некоторых хозяйствах для эффективной борьбы с колорадским жуком используют цесарок (индюшек). Для этого им с первых дней жизни в корм добавляют толченых или мелкорубленых насекомых. Уже потом, когда их выпускают в растующую картошку, они сами внимательно ищут привычную пищу — жуков. Но если вы завели цесарку, то ни в коем случае нельзя обрабатывать посадки химическими растворами.
Евгения Бояринова
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