Как молодому человеку купить квартиру в Барнауле?

Ты молод и думаешь, что купить квартиру в новостройке нереально? Очень даже реально, тем более сейчас, когда Барнаул переживает строительный подъем. Одним из самых комфортных и при этом доступных по цене кварталов в столице Алтайского края сегодня является "Времена года" (квартал 2010). Его строит инвестиционно-строительная компания "Союз". Там рассказали, что сейчас особенно высок спрос на квартиры в новостройках как раз среди молодых людей. Кстати, уже наступил сезон покупки квартир для будущих студентов. Рассказываем, как купить квартиру в этом квартале.
Жилой комплекс "Времена года" – новый барнаульский микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Уже сданы в эксплуатацию и заселены три дома, скоро сдача еще одного дома.
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Во всех домах квартала своя планировка. Самая малогабаритная квартира — площадью от 18,8 квадратных метров. Есть однокомнатные площадью от 36 до 48 квадратов. Двухкомнатные – от 54 до 83,8 квадратов. Трехкомнатные – от 81,1 до 85,9 квадратных метров.
Студию можно купить от 940 тысяч рублей. Цена для новостройки очень даже приятная, особенно если учитывать, что по такой цене на рынке вторичного жилья можно купить что-то либо очень скромное и старое, либо не в самом удобном и развитом районе.
Однокомнатная квартира от 36 м2 стоит от 1 250 000 рублей.
Двухкомнатная от 55 м2 — от 1 699 000 рублей.
Трехкомнатная — от 2 300 000 рублей.
Мы гордимся нашими жителями👍 Поздравляем с заселением в жилой комплекс "Времена года" 👏 Repost from @dima_rock_n_roll Вжух! 🏢💏 🔑. #исксоюз #исксоюзбарнаул #барнаул #барнаул22 #застройщик #новая #квартира #лучшее #для #вас #временагода #временагода22 #времена #года #ипотека #рассрочка #недвижимость #семья #каждому #ловимомент #строить #наше #призвание #стараемся #для #каждого #успех #вашвыбор
Разумеется, квартиру можно купить за наличные деньги.
Можно взять беспроцентную рассрочку на строящееся жилье. Минимальный первоначальный взнос должен быть 30%. Остальное выплачивается в равных долях до конца строительства дома. Каковы условия покупки квартиры в ипотеку?
Ипотеку сегодня предоставляют многие банки региона. "Союз" работает с большинством из них и предлагает своим клиентам помочь в подборе наиболее выгодного для них варианта — в каком именно банке взять ипотеку.
В "Союзе" для этого есть отдельный специалист — ипотечный брокер, который разбирается во всех ипотечных программах города. В компании подскажут, какие документы нужно собрать. Оформить кредит на покупку квартиры можно за один день.
ИСК "Союз" — прогрессивная компания, поэтому да, можно. Есть три варианта:
1. Посетить стройку. Специалисты отдела продаж проведут экскурсию, это совершенно безопасно.
2. Посетить шоу-румы — выставочные квартиры разных планировок с настоящим ремонтом, мебелью прямо в самом доме.
3. 3D-очки с турами по всем планировкам. Удобно тем, что есть очень много вариантов планировки.
Сегодня воскресенье , а это значит , что нужно насладиться последним выходным днём перед новой рабочей неделей )) #исксоюз #исксоюзбарнаул #барнаул #барнаул22 #застройщик #новая #квартира #лучшее #для #вас #временагода #временагода22 #времена #года #ипотека #рассрочка #недвижимость #семья #каждому #ловимомент #строить #наше #призвание #стараемся #для #каждого #успех #вашвыбор
Во-первых, потому что это новый квартал, здесь все чистое, аккуратное, много зелени, прогулочные дорожки и много свободного пространства. Но при этом рядом есть торговые центры с магазинами, кафе, кинотеатрами, уличными площадками. Этот район активно застраивается, так что и дальше будет развиваться.
Во-вторых, это отличный вариант "на вырост", ведь здесь и большие квартиры, так что с появлением семьи и детей можно будет расширяться, но остаться жить в привычном районе. Для семей все удобства: территория закрыта от дорог и проезда машин, въезд на подземную парковку со стороны улицы, умные площадки для детей разного возраста. Кстати, "Союз" совместно с управляющими компаниями постоянно проводит внутри квартала детские, молодежные и семейные мероприятия, праздники и спортивные состязания.
В-третьих, компания предлагает услуги по ремонту. Есть несколько вариантов, но все с гарантированно хорошим качеством. И это будет не дешевый линолеум и простые обои, а ламинат, плитка, хорошие обои, подвесной потолок.
Офис продаж ИСК "Союз" находится по адресу:656038 г. Барнаул, пр. Калинина, 112, офис №101. Телефон: (3852) 77-45-87, (3852) 58-10-58, +7-983-548-10-58. Электронная почта: isksoyuz@gmail.com. Остановка трамвая: № 1, 8, 9, 10, 11 "ТЭЦ-2" или "КХВ"
Мобильный офис в жилом комплексе "Времена года" расположен по адресу:656067 г. Барнаул, Взлётная, 95.