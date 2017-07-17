Как молодому человеку купить квартиру в Барнауле?

Жилье какой площади и по какой цене есть в квартале "Времена года"?

Во всех домах квартала своя планировка. Самая малогабаритная квартира — площадью от 18,8 квадратных метров. Есть однокомнатные площадью от 36 до 48 квадратов. Двухкомнатные – от 54 до 83,8 квадратов. Трехкомнатные – от 81,1 до 85,9 квадратных метров.

Студию можно купить от 940 тысяч рублей. Цена для новостройки очень даже приятная, особенно если учитывать, что по такой цене на рынке вторичного жилья можно купить что-то либо очень скромное и старое, либо не в самом удобном и развитом районе.

Однокомнатная квартира от 36 м2 стоит от 1 250 000 рублей.

Двухкомнатная от 55 м2 — от 1 699 000 рублей.

Трехкомнатная — от 2 300 000 рублей.