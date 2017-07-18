Ну какую хорошую профессию там можно получить?

Многие ошибочно считают, что колледж – это только технические профессии. На самом деле сейчас колледжи предлагают разнообразный список профессий, таких как: повар-кондитер, педагог и даже программист.

Как сообщили Аmic.ru в министерстве образования и науки Алтайского края, с 2017 года в регионе впервые ведется прием на обучение по профессиям и специальностям, входящим в список 50 востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Это подготовка рабочих по профессии "повар, кондитер", "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей", а также подготовка специалистов среднего звена по специальностям "информационные системы и программирование", "обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", "техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля" и др.