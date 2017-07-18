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Большинство родителей школьников уверены, что их ребенок должен действовать по строго определенному сценарию: 11-й класс, школьный выпускной, вуз, работа. И начинают паниковать, если дитя категорически отказывается идти в школу после 9-го класса или не проходит "на бюджет" в вуз, а денег на платное обучение не хватает. Редакция Amic.ru призывает родителей успокоиться и рассказывает, почему стоит обратить внимание на средние специальные учебные заведения. Кстати, в Алтайском крае их более 40.
Многие ошибочно считают, что колледж – это только технические профессии. На самом деле сейчас колледжи предлагают разнообразный список профессий, таких как: повар-кондитер, педагог и даже программист.
Как сообщили Аmic.ru в министерстве образования и науки Алтайского края, с 2017 года в регионе впервые ведется прием на обучение по профессиям и специальностям, входящим в список 50 востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. Это подготовка рабочих по профессии "повар, кондитер", "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей", а также подготовка специалистов среднего звена по специальностям "информационные системы и программирование", "обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", "техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля" и др.
Нет, поступление в вуз после колледжа проходит на общих основаниях. Однако можно поинтересоваться у местных университетов, возможно, некоторые из них предоставляют привилегии выпускникам колледжей.
Например, Барнаульский государственный педагогический колледж сотрудничает с Алтайским государственным педагогическим университетом. Данное сотрудничество позволяет выпускникам колледжа продолжить обучение в вузе в сокращенные сроки и на льготных условиях. Так что если ваш ребенок не попал в вуз после 11-го класса, это не значит, что на высшем образовании нужно ставить крест. Успешно поступить в вуз можно после окончания ссуза.
Есть. В 2017 году на 41 среднее специальное учебное заведение в Алтайском крае запланировано 9865 бюджетных мест (на 23 больше, чем в 2016 году). В том числе: по программам подготовки специалистов среднего звена – 5465 бюджетных мест по 80 специальностям; по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 4043 мест по 39 профессиям; по программам профессиональной подготовки – 357 мест по 15 профессиям.
Сальвина Манукян
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