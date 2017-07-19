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Банк "Югра": как вкладчикам вернуть свои деньги?

, ИА "Амител"
По данным ЦБ, у банка "Югра" сложилось неустойчивое финансовое положение и возникла угроза интересам кредиторов и вкладчиков

Фото: Readweb.org


Вкладчики банка "Югра" 10 июля получили неожиданное известие о том, что Центробанк России сроком на три месяца ввел временное руководство банком. По данным регулятора, у "Югры" сложилось неустойчивое финансовое положение и возникла угроза интересам кредиторов и вкладчиков банка. Эта информация вызвала настоящую панику среди вкладчиков, которые до этого были уверены в надежности своего банка. Что теперь делать вкладчикам и как вернуть свои деньги, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ":

1
Меня интересуют мои деньги, вложенные в банк "Югра". Когда я их могу вернуть?
Выплаты вкладчикам банка АСВ "Югра" начнутся 20 июля. Точная и подробная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 19 июля и 20 июля в "Российской газете". На момент публикации материала информации об этом на сайте АСВ еще нет.
2
В каких банках я смогу получить свои деньги, вложенные в банк "Югра"?

По решению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) выплачивать возмещения вкладчикам банка "Югра" будут пять крупнейших государственных и частных банков: Сбербанк, ВТБ24, "Открытие", Россельхозбанк и "Уралсиб".

Отмечается, что выбор пал именно на эти банки, так как они финансово устойчивы и имеют разветвленную сеть офисов по стране, что позволит клиентам получать деньги в удобном режиме.

Определить свой банк-агент вкладчики могут с 19 июля, воспользовавшись сервисом "Найти свой банк-агент" на официальном сайте АСВ в интернете (раздел "Страховые случаи / банк "Югра").

3
А мои деньги точно не сгорят?
Точно не сгорят. Дело в том, что все вклады частных лиц и индивидуальных предпринимателей, в совокупности не превышающие 1 млн 4 00 тыс. рублей на одного вкладчика, надежно застрахованы, а потому вкладчики получат свои деньги.

На сайте АСВ отмечается, что страховому возмещению подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии, а также на счетах индивидуальных предпринимателей.
4
Как происходит возмещение денег и что мне нужно сделать?

После объявления о начале страховых выплат необходимо прийти в банк-агент с паспортом и заполнить заявление о выплате страхового возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно будет получить и заполнить в подразделениях банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения по вкладам.

Частные лица могут получить деньги наличными или получить их на счет по своему выбору. Индивидуальные предприниматели могут получить деньги только через перевод на счет.

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно получить по телефону "горячей линии" АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе "Страхование вкладов".

5
Что вообще произошло с банком "Югра"?

10 июля ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и передал Агентству по страхованию вкладов функции временной администрации сроком на шесть месяцев. Кроме того, на три месяца был введен мораторий на выплаты кредиторам финансовой организации в соответствии со статьей Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Приостановлены полномочия органов управления и акционеров, связанные с участием в уставном капитале.

При этом в сообщении ЦБ указывается, что введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем. Отмечается, что на такой шаг ЦБ пошел в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

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