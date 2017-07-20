Фото: Barnaul.org
Уже полгода в России реализуется масштабный проект "Безопасные и качественные дороги". Участвует в этом проекте и Алтайский край, а, точнее, Барнаульская агломерация. Сам проект будет реализовываться в течение восьми лет. В течение всего периода Алтайский край на условиях софинансирования будет получать грандиозные суммы на дорожный ремонт. Кстати, эффект от этого проекта уже успели ощутить многие барнаульцы. Совместно с администрацией Барнаула рассказываем о том, чем отличается федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" от других и к чему все это приведет в итоге.
Городская агломерация – это компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, "объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями".
Такой принцип территориального деления выбран не случайно. Сегодня крупные города России продолжают активно расти и развиваться. Многие жители прилегающих к таким населенным пунктам территорий ежедневно ездят в них на работу или учебу. Поэтому очень важно обеспечить удобную транспортную связь между городами-ядрами и их спутниками. Именно эту задачу и решает данный проект.
Да, в ходе работы сложившаяся география проекта может измениться. К примеру, в случае недостижения плановых показателей той или иной агломерацией будет рассматриваться возможность исключения таких участников из проекта.
Обязательно. И на нескольких уровнях. В первую очередь за качеством производства работ по контракту обязан следить заказчик (их может быть несколько – администрация города, района, области или дорожное управление, отвечающее за федеральные трассы). Более того, если речь идет о больших объемах работ, заказчик может нанимать сторонние организации, специализирующиеся на контроле качества дорожных работ.
Внешний контроль будут осуществлять Ространснадзор (ремонт и капитальный ремонт), Ростехнадзор (строительство и реконструкция), Росавтодор (мониторинг силами дорожных управлений и подразделений Росдортехнологии на местах).
Кроме того, в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" большое внимание будет уделяться и общественному контролю. Любой сигнал от жителей городской агломерации при наличии подтверждающих фото- и видеоматериалов, где у специалистов хотя бы возникнет сомнение в нарушении технологического процесса, будет проверен.
Под Барнаульской городской агломерацией понимается образуемая городским округом – городом Барнаулом и муниципальными образованиями – "спутниками" система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Принятый радиус Барнаульской городской агломерации – 50 км. Как пояснили в администрации города, границы Барнаульской агломерации и выбор дорог для включения в программу были определены с учетом "маятниковой" трудовой миграции населения. То есть в расчет брали населенные пункты, жители которых работают или учатся в Барнауле. Именно с этими пунктами в первую очередь и планируется наладить удобную транспортную связь.
В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году в Барнауле будет отремонтировано 32 участка дорог, а также две федеральные и три региональные дороги, входящие в Барнаульскую агломерацию. Работы пройдут на 117 км дорожного полотна.
В ближайшие два года в рамках проекта планируется довести до нормативного состояния 50% протяженности агломерации Барнаула. А к 2025 году в Барнаульской агломерации должен быть проведен ремонт 85% протяженности дорожной сети, что составляет 839 километров. Также в задачах — сократить на 85% количество мест концентрации ДТП.
Подробнее о дорожном ремонте в краевой столице в ближайшие два года расскажет наша инфографика "Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2017 году?"
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