Жители Алтайского края в последнюю рабочую неделю июля почувствуют себя почти как в тропиках: будет очень жарко и очень дождливо.
Согласно опубликованному прогнозу синоптиков, в период с 24 по 28 июля в Алтайский край придет аномально жаркая погода. Потоки тепла принесет ветер из районов Средней Азии. В результате столбики термометров днем будут показывать от +29 до +34 градусов. Ночью будет ненамного холоднее: от +12 до +18 градусов.
В то же время увеличится интенсивность ливней и гроз. Сопровождаться все это будет шквалистым ветром. В отличие от тропиков, на Алтае в это время возможно выпадение града.
Комментарии
Ох и ох ((((....
Отлично. Посмотрим.