Фото: Flb.ru
23 июля 2017 года умер первый советский миллионер Артем Тарасов. Известный советский и российский предприниматель, выступивший в 2016 году кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", скончался на 68-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала пневмония. Чем был известен этот человек, читайте в материале Amic.ru.
Дорога в жизнь
Артем Тарасов родился 4 июля 1950 года в Москве. Его отец был фотожурналистом, а мама – доктором биологических наук. После школы молодой Тарасов поступил в Московский горный институт, который успешно окончил в 1972 году. Спустя десять лет ему удалось стать кандидатом технических наук. После было обучение в бизнес-школе Пенсильванского университета США. Как рассказывал сам Тарасов, эти знания открыли ему дорогу в жизнь.
Первый советский миллионер
Свой первый кооператив Тарасов зарегистрировал в 1987 году. А спустя всего пару лет за январь 1989 года ему была выписана заработная плата в размере трех миллионов рублей из прибыли кооператива, который специализировался на ремонте иностранной бытовой техники. Стоит отметить, что Тарасов выплатил все налоги с зарплаты — только за налог на бездетность пришлось заплатить государству 180 тысяч рублей. Также с полученных средств он уплатил партвзнос в КПСС в размере 3%. К россиянину пришла мировая известность.
Депутат и кандидат в президенты
В 1990 году Тарасова избрали депутатом Верховного Совета РСФСР, но уже в начале 1991 года он эмигрировал в Великобританию, опасаясь уголовного преследования. В феврале 1991 года распространил информацию о том, что Михаил Горбачев готовит передачу четырех Курильских островов Японии за $200 млрд.
В 1993 году, находясь в Лондоне, дистанционно смог стать депутатом первого созыва Госдумы РФ. В 1996 году подавал заявку на участие в выборах президента РФ, но не попал на них, так как часть собранных подписей были признаны недействительными ЦИК.
В 1997-2003 годах опять был вынужден находиться в эмиграции в Великобритании. В 2000 и 2002 годах участвовал в выборах губернатора в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.
Автобиография и членство в партии "Яблоко"
В 2004 году издал автобиографию "Миллионер: Исповедь первого капиталиста новой России". В издательстве АСТ изданы также два историко-мистических романа его авторства.
В последние годы жизни Тарасов являлся председателем правления OOO "Институт инноваций" и гендиректором OOO "Haциoнaльнaя Beнчуpнaя кoмпaния — "Haвeкoм".
В 2016 году Тарасов оформил членство в партии "Яблоко" и на выборах в Госдуму возглавил региональный список партии в Красноярском крае. Коллекционировал галстуки с изображением рыб. В коллекции около 700 экземпляров.
Комментарии