Фонд защиты дольщиков появится в России осенью 2017 года. Обезопасить граждан в нашей стране намерены за счет "резервов" самих застройщиков. Как будет работать новая система, на какую максимальную сумму выплат могут рассчитывать потенциальные жильцы, если стройка не будет окончена, – об этом в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Это новый инструмент, который должен защитить покупателей новостроек и коренным образом поменяет ситуацию на рынке долевого строительства. Государственный фонд создается именно для гарантий прав дольщиков.
Закон вводит требования к застройщикам, которые, в частности, не смогут вести более одного проекта и будут иметь только одно разрешение на строительство. При этом девелоперы обязаны отчислять в создаваемый компенсационный фонд 1,2% от стоимости проекта. Пока средства не попадут в фонд, государство сделку не зарегистрирует. Сами дольщики никаких дополнительных финансовых затрат не понесут.
Средства компенсационного фонда и будут являться гарантом того, что дольщики не потеряют деньги, вложенные в строительство своих квартир. Если разорившаяся компания не сможет сдать жилье в срок, граждане смогут рассчитывать на компенсационную выплату. Деньги смогут направлять на выполнение работ по возведению проблемного объекта или на аккредитацию арбитражных управляющих.
Решение о том, забрать деньги или направить их на достраивание недвижимости, будут принимать сами дольщики. Для этого необходимо провести общее собрание участников строительства.
Как пояснил "Известиям" глава Минстроя Михаил Мень, эта цифра возникла после совместных подсчетов сотрудников Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и представителей Центробанка. 1,2% — именно столько сегодня составляет средний тариф страхового договора долевого участия в страховых компаниях. Увеличение тарифа может повлиять на конечную стоимость жилья.
Правда, базовую ставку можно будет менять, но не чаще одного раза в год. Размер взноса будет пересматриваться только федеральным законом, то есть после принятия соответствующего решения депутатами.
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