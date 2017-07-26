В России меняют правила воздушных перевозок, по всей видимости, в интересах авиакомпаний. Совет Федерации 25 июля одобрил закон, исключающий норму о бесплатном провозе багажа для граждан, которые приобретают невозвратные билеты. Кроме этого, меняются требования к ручной клади. О каких самых значимых поправках в авиационные правила следует знать потенциальным пассажирам, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Багаж станет платным исключительно для невозвратных билетов, которые реализуются по самой низкой цене. То есть пассажир, изначально приобретая невозвратный билет, соглашается с условием, что в него не заложена цена на обслуживание провоза багажа. Кстати, в этом вопросе авиакомпании получили право выбора, так как в законе отмечено, что авиаперевозчики могут воспользоваться этой нормой, но она не является обязательной.
Во всех остальных билетах багаж, как и прежде, будет бесплатным. За него придется доплатить, только если будет превышена норма.
Согласно новой редакции закона, вес ручной клади составит не менее пяти килограммов. Помимо этого, пронести в салон с собой можно будет:
- дамскую сумочку или портфель;
- костюм в портпледе;
- костыли и складное кресло-коляску при условии, что они влезут на багажную полку либо под впереди стоящее кресло;
- пассажиры с маленькими детьми смогут взять в самолет детскую люльку и питание.Эти вещи не будут учитывать при расчете веса ручной клади.
При этом пока не ясно, смогут ли те, кто летит из Барнаула, например, в Турцию, входить в самолет прямо в шубе или она будет считаться частью ручной клади даже не в пакете, а на плечах.
25 июля закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров с невозвратными билетами одобрил Совет Федерации, а 20 июля данный документ приняла в третьем, окончательном чтении Госдума.
Комментарии
https://avia.tutu.ru/order/w43ezn3cz3/ я может чего не понимаю? Вот рейс, тариф базовый, багаж не включен в стоимость аж 13700 руб!)