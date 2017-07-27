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Что такое африканская чума свиней и чем она опасна?

, ИА "Амител"
Алтайские власти опасаются гибели тысяч свиней из-за вспышки чумы в Омске


Африканская чума свиней уничтожила в Омской области свыше трех тысяч животных. Что это за заболевание, опасно ли оно для человека, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что такое африканская чума свиней?

Африканская чума свиней, она же африканская лихорадка, восточноафриканская чума. Это одно из самых страшных вирусных заболеваний. Оно выкашивает и выжигает все поголовье свиней. Поражает как домашних свиней, так и диких кабанов.

Впервые это заболевание выявили в начале 20 века в Южной Африке. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. За последние 10 лет в нашей стране их было зафиксировано более 1150 в 42 регионах.

Болезнь протекает с очень высокой температурой, изменением цвета кожных покровов, большими очагами внутренних кровоизлияний. По Международной классификации опасных заболеваний животных, которые являются заразными, она относится к списку А. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве.

2
Опасно ли это заболевание для человека?
Нет. Африканская чума свиней не влияет на здоровье человека, так как наш организм не чувствителен к данному возбудителю. В случае возникновения вспышки человек может быть только переносчиком вируса среди свиней и способствовать дальнейшему распространению инфекции. Но эта болезнь наносит большой экономический ущерб.
3
Как происходит заражение животных?
Заражение происходит от переносчика вируса, которым могут быть другие домашние и дикие животные, грызуны, комары, клещи, птицы, кожные паразиты, автомобильный транспорт, обслуживающий персонал, зараженный корм, подстилка и другие поверхности, с которыми контактировал переносчик вируса. Опасными являются и необезвреженные отходы.
4
Существует ли вакцина против африканской чумы свиней?

Средств лечения и вакцины против этого заболевания нет. Дело в том, что вирус постоянно меняет форму и ученые не успевают за его мутацией.

При обнаружении заболевшего животного необходимо не дать вирусу распространиться дальше. Все поголовье в эпицентре в обязательном порядке необходимо уничтожить бескровным способом.

Также необходимо уничтожить предметы, использованные при уходе за скотом, корм. Прилегающие территории и свинофермы обрабатывают горячим 3%-ным раствором щелочи и 2%-ным раствором формальдегида.

5
Что делать, чтобы не допустить вспышки эпидемии?

Владельцам свиней необходимо соблюдать следующие правила:

  • свиней нужно содержать в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула и контакта с другими животными и посторонними людьми;

  • покупать животных только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов;

  • не скармливать свиньям непроваренные пищевые отходы и продукты убоя животных;

  • не ввозить/вывозить животных и продукцию свиноводства без согласования с ветеринарной службой;

  • обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать;

  • убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах;

  • обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения обязательных вакцинаций и других обработок;

  • не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог.

 


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