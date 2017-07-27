Африканская чума свиней уничтожила в Омской области свыше трех тысяч животных. Что это за заболевание, опасно ли оно для человека, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Африканская чума свиней, она же африканская лихорадка, восточноафриканская чума. Это одно из самых страшных вирусных заболеваний. Оно выкашивает и выжигает все поголовье свиней. Поражает как домашних свиней, так и диких кабанов.
Впервые это заболевание выявили в начале 20 века в Южной Африке. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. За последние 10 лет в нашей стране их было зафиксировано более 1150 в 42 регионах.
Болезнь протекает с очень высокой температурой, изменением цвета кожных покровов, большими очагами внутренних кровоизлияний. По Международной классификации опасных заболеваний животных, которые являются заразными, она относится к списку А. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве.
Средств лечения и вакцины против этого заболевания нет. Дело в том, что вирус постоянно меняет форму и ученые не успевают за его мутацией.
При обнаружении заболевшего животного необходимо не дать вирусу распространиться дальше. Все поголовье в эпицентре в обязательном порядке необходимо уничтожить бескровным способом.
Также необходимо уничтожить предметы, использованные при уходе за скотом, корм. Прилегающие территории и свинофермы обрабатывают горячим 3%-ным раствором щелочи и 2%-ным раствором формальдегида.
Владельцам свиней необходимо соблюдать следующие правила:
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свиней нужно содержать в закрытых помещениях, не допускать свободного выгула и контакта с другими животными и посторонними людьми;
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покупать животных только в специализированных свиноводческих хозяйствах при наличии ветеринарных документов;
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не скармливать свиньям непроваренные пищевые отходы и продукты убоя животных;
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не ввозить/вывозить животных и продукцию свиноводства без согласования с ветеринарной службой;
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обрабатывать домашних животных против клещей, блох, а помещения регулярно дезинфицировать;
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убой свиней проводить на аттестованных убойных пунктах;
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обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения обязательных вакцинаций и других обработок;
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не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог.
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