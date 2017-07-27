Закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" одобрили в Совете Федерации. Почему с его принятием в России исчезнут дачные хозяйства, как теперь будут платить членские взносы – об этом и многом другом в рубрике "Вопрос-ответ".
Дачное хозяйство как вид деятельности ликвидируется в России, а для его ведения и ведения садоводства вводится термин "садоводческое некоммерческое товарищество" (СНТ). Огородническое товарищество предполагается использовать для огородничества.
При этом упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой или садовый дом, на огородном капитальное строительство запрещено. Закон также дал возможность оформить прописку в жилом доме на дачном участке, получить которую до этого было весьма проблематично.
Для тех, кто предпочитает выдавать жилые дома за летние веранды, чтобы не платить имущественных налогов, действующим законодательством прописаны признаки, по которым коттеджи будут отличать от сараев.
Также конкретизировано определение "имущество общего пользования" и установлены возможные его виды и цели использования. Одним из ключевых определений в документе его разработчики называют замену "границы территории товарищества" на "территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд". Дело в том, что от нее зависит размер общего имущества, которое находится в общей долевой собственности и управляется товариществом.
Такие изменения снижают риски появления в товариществах имущества, не связанного с его деятельностью. Имущество общего пользования, приобретенное после вступления закона в силу, будет находиться в общей долевой собственности граждан — собственников земельных участков, расположенных в границах территории садоводства и огородничества. Устанавливается единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.
По закону — да. С момента его вступления в силу все взносы "в кассу" должны проходить по безналичному расчету. Деньги должны быть зачислены на счет СНТ. Контроль за расходованием этих денег председателем и членами правления при этом усиливается.
Для устранения конфликтов вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Остается только два вида "взносов": членские, то есть те, которые платятся ежемесячно, и целевые – на определенные задачи развития. Закон не описывает третий вид взносов — "вступительные", которые могли достигать нескольких десятков тысяч рублей.
При этом с 1 января 2019 года устанавливается упрощенный порядок получения таких лицензий, который, по сути, сводится к подаче товариществом заявления в уполномоченный орган, сообщает ТАСС со ссылкой на Росреестр.
Для ведения садоводства и огородничества теперь не нужно регистрировать юрлицо.
Упорядочил закон отношения и с садоводами-индивидуалами, которые пользуются общей инфраструктурой товарищества, но при этом вступать в него не желают и сдавать деньги на общие нужды отказываются. Они теперь обязаны будут платить, в противном случае деньги взыщут через суд. В скором времени будет разработан упрощенный порядок судебного взыскания взносов. Также дачники-одиночки получат право участвовать в обсуждении финансовых вопросов и голосовать на общих собраниях, чтобы знали, куда тратятся их деньги.
Закон также предусматривает возможность получения садовых и огородных земельных участков отдельными льготными категориями граждан. Стать членами СНТ могут как собственники земли, так и граждане, оформившие право бессрочного пользования или аренды земельных участков.
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