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Кто вошел в рейтинг Forbes самых богатых и знаменитых звезд и спортсменов?

, ИА "Амител"
Влиятельный журнал учитывал сразу три критерия


Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Кто попал в топ-10, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто, по мнению Forbes, является самым богатым?

Среди спортсменов и звезд шоу-бизнеса пальму первенства Forbes отдал нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину. Россиянин впервые возглавил рейтинг. А удалось ему это благодаря 14 миллионам долларов, которые хоккеист заработал всего за год.

Вторую строчку рейтинга занял певец и продюсер Филипп Киркоров с доходом в $ 7,4 млн. "Бронза" у Григория Лепса с его гонорарами в размере $ 6 млн. За ними следует Тимати (6,6 миллиона) и Дима Билан (6 миллионов).

В десятку лидеров также вошли нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (6-е место; 9,5 миллиона), певец Егор Крид (7-е место; 4 миллиона), сопрано Анна Нетребко (9-е место; 7,5 миллиона). Замыкает топ-10 телеведущая Ксения Собчак с двумя миллионами долларов дохода.

Полный список можно посмотреть тут.
2
По каким критериям был составлен рейтинг?
Кроме доходов за год при составлении рейтинга учитывались еще два фактора: упоминаемость в средствах массовой информации и интерес аудитории, который измерили количеством поисковых запросов в интернете.

 

 

 


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