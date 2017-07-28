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Зачем нужна страховка от клеща и как она действует?

, ИА "Амител"
Все, что нужно знать о страховке


Теплая весна и жаркое лето — главное время для отдыха. Но омрачить каникулы, отпуск или даже просто небольшой выезд или выход на природу может многое. Особенно клещ. Рассказываем, как решать эту проблему через страховку.

1
Нужна ли страховка от клеща?
Если вы не делали заблаговременно прививку, то ответ однозначный — нужна. Стоит такой документ около 250-300 рублей на сезон. В него должен быть включен анализ одного клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, на боррелиоз, комплексный анализ на четыре основные инфекции. Если платить из своего кармана, то это будет стоить около 1200 рублей. Не забывайте про препарат иммуноглобулин (1 ампула на 10 кг веса в среднем стоит 700-800 рублей). Наличными сумма при страховом случае не выплачивается, заложенные в нее средства идут на оплату анализов и введение препарата. Полис может гарантировать осмотр и удаление клеща в стационарных условиях, лабораторное исследование насекомого на наличие вирусов, введение иммуноглобулина при наличии показаний, медикаментозную профилактику боррелиоза (если клещ является переносчиком), госпитализацию при возникновении заболевания и даже восстановительное лечение. Но точный перечень услуг смотрите в своем страховом договоре, у каждой компании он может быть разным. 
2
Что делать, если вас укусил клещ?
Клеща надо удалить как можно быстрее. Медработник сделает это более качественно, но время, потраченное на дорогу к нему, может быть слишком велико — чем раньше вытащить клеща, тем меньше бактерий и вирусов он вам передаст. Самостоятельно клеща нужно вытаскивать целиком, выкручивая через хоботок, пинцетом или ниткой, не давя на тельце. Место укуса обработайте дезинфицирующим средством, тщательно вымойте руки. Клеща надо положить в баночку или чистую емкость. Старайтесь доставить до больницы как можно быстрее и не пересушив насекомое. Не мажьте его маслом, спиртом, едкими жидкостями. На доставку "злодея" есть не более 24 часов, мертвый клещ уже не исследуется на энцефалит. Обязательно обратитесь в медучреждение. Серопрофилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые двое суток. Если прошло уже четыре дня, то иммуноглобулин уже не применяется. Препарат вводят, если клещ был энцефалитным (определяется исследованиями), а также если нет возможности исследовать клеща. Введенный иммуноглобулин действует один месяц. Так что если в этот период снова укусит клещ, то вводить лекарство второй раз не потребуется. Сыворотку не рекомендуется вводить больше двух раз за сезон. 
3
Куда обращаться за помощью?
Эту информацию уточняйте у агента, который продает вам страховку. Обязательно выясните все подробности сразу и держите при себе памятку с адресами. Предъявить полис в учреждение, которое не прописано в вашем договоре, вы не можете. 

 

4
Какие документы нужно при себе иметь?
Главный документ — медицинская карточка застрахованного лица (сам полис можно не предъявлять) на имя того, кого укусил клещ. Обязательно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, военный билет).

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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