Штормовое предупреждение передают синоптики в Алтайском крае на 29 июля.
В субботу в регионе пройдут дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду.
Столбики термометров ночью покажут отметки +11...+16 градусов, в восточных и юго-восточных районах чуть теплее, там до +21. Днем +18...+23, местами до +28.
В воскресенье в отдельных районах пройдут дожди, грозы. Днем +11...+16, ночью +24...+29.
В связи с ожидаемой непогодой в МЧС предупреждают о возможных обрывах линий электропередач и авариях на трансформаторных подстанциях, падении деревьев и обрушении слабозакрепленных конструкций, а также уничтожение сельскохозяйственных посевов градом.
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