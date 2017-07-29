На подготовку к школе детей из многодетных семей в Алтайском крае направят 108,5 миллионов рублей. Какую сумму получат семьи, будут ли они отчитываться о потраченных средствах и кто может претендовать на эти деньги, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
На что можно потратить деньги?
Эти деньги родители смогут потратить на школьную форму, спортивную одежду или другие предметы, которые необходимы для посещения занятий.
Какие документы нужны для оформления выплаты?
Для получения денег необходимы:
- заявление о предоставлении выплат;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельства о рождении детей, не достигших 18 лет;
- документ, который подтверждает совместное проживание ребенка с заявителем на территории Алтайского края. Например, справка о составе семьи или выписка из домовой книги;
- справка из школы о приеме ребенка для обучения (для первоклашек) или об обучении ребенка (для учеников 2-11 классов);
- опекун (попечитель) дополнительно предоставляет решение органов местного самоуправления об установлении над ребенком опеки (попечительства) и справку о неполучении денежного содержания на опекаемого ребенка.
Документы можно отнести в территориальные управления социальной защиты населения или многофункциональный центр (его филиалы).
Также можно воспользоваться системой "Единый портал государственных и муниципальных услуг".
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