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Жаркая летняя погода сохранится в Алтайском крае на этой рабочей неделе, проинформировали портал Amic.ru в алтайском Гидрометцентре.
Ночные температуры на неделе будут колебаться от +10 до +18. Днем в понедельник и вторник столбики термометров покажут +21...+26. С середины недели и по пятницу включительно регион окажется в теплом секторе очередного циклона. Он принесет потепление до +25...+32 градусов.
При этом вероятны дожди небольшой и умеренной интенсивности, в восточных районах пройдут ливни.
Зато на выходных предварительно ожидается штормовая погода. Местами по краю пройдут дожди небольшой и умеренной интенсивности. В восточных районах вероятны ливни 1 и 2 августа.
В дальнейшем в регионе прогнозируют заток холода и понижение температуры на 5-7 градусов.
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