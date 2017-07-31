Пенсии работающим пенсионерам повысят с 1 августа. Августовская пенсионная корректировка — требование закона. Потолок прибавки составит три пенсионных балла, что составляет 235,74 рубля.
Прибавку получат пенсионеры, которые работают официально и получают страховые пенсии по старости и инвалидности. Корректировку произведут с учетом зарплаты граждан в 2016 году, то есть от суммы страховых взносов, которые выплатили за них работодатели, и начисленных пенсионных баллов. Если пенсионер трудоустроился в 2017 году, то повышения его пенсии в августе не произойдет.
Корректировка будет произведена автоматически. Личного обращения в Пенсионный фонд не требуется. Согласно графику, выплата пенсий будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа.Читайте также в сюжете: Законы-2017
Комментарии
А что сегодня 235 рубля? - Банка хорошей тушёнки.
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Повезло пенсионерам!